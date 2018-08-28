В общественном транспорте Москвы разрешат расплачиваться банковскими картами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Москва закупила 6 тысяч валидаторов нового типа для оплаты проезда в наземном общественном транспорте, сообщается на сайте столичной мэрии во вторник со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Такие валидаторы будут принимать к оплате не только карты "Тройка" и обычные проездные, но и бесконтактные банковские карты, в том числе оплату через смартфоны.

"По поручению мэра с 1 сентября все городские автобусы и троллейбусы начнут работать без турникетов. Новые валидаторы станут устанавливать в тех видах транспорта, где в ближайшее время демонтируют турникеты. Кроме того, мы заменим устаревшие модели такими устройствами нового типа", - сказал Ликсутов.

Банковские карты для оплаты проезда в наземном общественном транспорте впервые начали применять в ноябре прошлого года на двух трамвайных маршрутах. В настоящее время они установлены на сотнях маршрутов. Турникеты в наземном транспорте начали демонтировать с 1 января этого года, когда их убрали из автобусов большой вместимости, с июня - из всех трамваев. В результате перехода на бестурникетную систему время поездки сократилось на 5-20%, сообщают в мэрии.