Главные новости
В РоссииПутин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье
Москва

Почти два десятка ядовитых змей изъяли из московской квартиры

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - На общегородскую "горячую линию" поступил звонок с информацией о том, что из квартиры дома на Ленинском проспекте уползли змеи. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы во вторник.

"Специалисты МЧС и полиции выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в Центр передержки департамента природопользования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что были изъяты два китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных и два удава мадагаскарских

"Хабу и гадюки - ядовитые виды, представляют опасность. Состояние змей в настоящее время удовлетворительное", - подчеркнули в пресс-службе.

Подробности происшествия уточняются, ведется расследование, добавили в департаменте.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
 Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку
Накануне в социальных сетях появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании ФМС в ЧеремушкахПодробнее
 Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеВ миреСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииВ миреВ немецком городе Хемнице произошли беспорядкиВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 28 августа

Роналдо купит испанский ФК "Вальядолид" за 30 млн евро

Удальцов вновь возвращен в спецприемник после воскресной госпитализации

В Москве начали устанавливать приподнятые пешеходные переходы из резиновых пластин

Мэй попросила не считать "концом света" выход Великобритании из ЕС без соглашения

Очередная экспедиция отправится к МКС 11 октября по шестичасовой схеме

Исполнение сделки ОПЕК+ в августе будет на уровне июля

Письмо из КНДР стало причиной отмены поездки Помпео в Пхеньян

Представительство Украины при СНГ закрылось

Кандидат в мэры Москвы Кумин подал в суд иск о снятии Собянина с выборов

Почти два десятка ядовитых змей изъяли из московской квартиры

Путин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформе

Путин анонсировал выступление с заявлением о пенсионной реформеПрезидент отметил, что может дать свою оценку предложенным изменениям "прямо завтра" Подробнее

Роскомнадзор опроверг сообщения о разблокировке доступа к веб-версии Telegram

Россия инициировала срочные консультации в СБ ООН по возможной провокации химатаки в Идлибе

Аэропорты Москвы в августе не стали повышать цены на авиатопливо

Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента

Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контентаНа удаление ссылок на пиратские сайты ведомство дало "Яндексу" время до вечера четверга Подробнее

К берегам Владивостока вынесло судно с мертвым человеком

Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле

Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru