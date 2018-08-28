Главные новости
В РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье
Москва

В Москве проведут конференцию ООН по космической политике

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало идею провести совместно с Организацией Объединенных Наций в сентябре 2018 года первую конференцию ООН по космическому праву и космической политике.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официально сайте правовой информации.

В документе отмечается, что принимающей организацией с российской стороны выступит "Роскосмос", он также осуществит материально-техническое обеспечение конференции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МИД РФ осуществить от имени правительства обмен письмами, составляющими соглашение о проведении конференции.

Согласно проекту соглашения, конференция пройдет в Москве 11-13 сентября. На ней будут рассмотрены вопросы, имеющие отношение к правовым и политическим аспектам и факторам деятельности в космическом пространстве, а также обсудят прогрессивное развитие международного космического права и другие темы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, ООН, космос
Москва
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
 Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку
Накануне в социальных сетях появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании ФМС в ЧеремушкахПодробнее
 Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекс.Видео" из-за пиратского контента В РоссииСтали известны подробности о напавших на военный эшелон в ЗабайкальеВ миреСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииВ миреВ немецком городе Хемнице произошли беспорядкиВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 28 августа

ЦИК разъяснит возможность объединения инициативных групп по пенсионному референдуму

Песков не слышал о переклейке лейбла на походной куртке Путина

Аксенов объяснил липкую ржавчину на севере Крыма возможными выбросами на химзаводе

Трамп обвинил Google в том, что он прячет новости об успехах его администрации

Почти 135 тысяч зрителей посетили матчи пятого тура Российской премьер-лиги

Суд Петербурга вернул в прокуратуру дело о тренинге "Зеора", спровоцировавшем самоубийства

Двум китайским лайнерам пришлось сменить эшелон из-за маневров самолета НАТО

В Петербурге группа подростков избила двух человек в Таврическом саду

РФ выделит 39 млрд рублей на стартовую площадку для ракет "Ангара" на "Восточном"

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долги

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре отключили от электричества за долгиЗдесь проводит домашние матчи команда "Крылья Советов", 1 сентября она должна сыграть на этой арене с "Анжи" Подробнее

МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре

В ДНР сообщили о гибели водителя "БелАЗа" от прямого попадания украинской ракеты

Министр экологии Франции ушел в отставку из-за разногласий в вопросах защиты окружающей среды

"Единая Россия" опровергла планы отставки замглавы исполкома партии

В профильном комитете Думы заявили об оборонительном характере учений "Восток-2018"

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 5 тыс. евро блогеру, обвиненному в разжигании ненависти к милиции

Иванов предсказал проблемы с движением поездов в Крыму из-за участка Керчь-Джанкой

Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформе

Путин расскажет в телеобращении о своем отношении к пенсионной реформеПресс-секретарь президента подтвердил, что оно должно выйти в эфир завтра Подробнее

Власти Москвы обратились в прокуратуру из-за призывов Навального к участию в акции 9 сентября

Студента-аутиста из Калининграда обвинили в разжигании ненависти к женщинам в соцсети

В Москве проведут конференцию ООН по космической политике

Двое детей погибли в Красноярском крае, случайно запершись в холодильнике

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru