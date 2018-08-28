В Москве проведут конференцию ООН по космической политике

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало идею провести совместно с Организацией Объединенных Наций в сентябре 2018 года первую конференцию ООН по космическому праву и космической политике.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официально сайте правовой информации.

В документе отмечается, что принимающей организацией с российской стороны выступит "Роскосмос", он также осуществит материально-техническое обеспечение конференции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МИД РФ осуществить от имени правительства обмен письмами, составляющими соглашение о проведении конференции.

Согласно проекту соглашения, конференция пройдет в Москве 11-13 сентября. На ней будут рассмотрены вопросы, имеющие отношение к правовым и политическим аспектам и факторам деятельности в космическом пространстве, а также обсудят прогрессивное развитие международного космического права и другие темы.