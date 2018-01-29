Хоккеистки сборной КНДР и Южной Кореи столкнулись с языковым барьером на тренировке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Южнокорейские и северокорейские хоккеистки во время первой совместной тренировки перед Олимпиадой-2018 столкнулись с проблемой недопонимания из-за языкового барьера, сообщают в понедельник западные СМИ.

Трудности возникли из-за того, что спортсменки из КНДР и Южной Кореи привыкли использовать разную терминологию для обозначения связанных с хоккеем понятий и приемов. Чтобы помочь хоккеисткам, руководство южнокорейской федерации хоккея составило специальные списки слов, в которых отмечены различия в лексике, используемой спортсменками Севера и Юга.

Ситуация осложняется тем, что главный тренер сборной не является носителем корейского языка. Команду возглавляет канадка Сара Мюррей, поэтому специально для нее в список включена также английская транскрипция некоторых терминов.

СМИ отмечают, что Южная и Северная Корея используют единую систему письма - Хангыль. Однако ввиду почти полного отсутствия контактов в течение нескольких десятилетий между гражданами из этих двух стран языковые системы развились по-разному. Так, например, в Южной Корее многие термины, связанные со спортом, были взяты из английского языка, а затем адаптированы для корейского, тогда как в КНДР для обозначения этих понятий создавались специальные собственно корейские слова.

20 января Международный олимпийский комитет (МОК) позволил 22 спортсменам из КНДР принять участие в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмены из КНДР будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

На прошлой неделе 12 хоккеисток из женской команды КНДР прибыли в Южную Корею и присоединились к совместной олимпийской сборной двух стран для подготовки к Олимпиаде-2018.