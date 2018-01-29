Спецпроект Реклама
Главная Новости Расписание Медали Фото Весь спорт
Поиск

Хоккеистки сборной КНДР и Южной Кореи столкнулись с языковым барьером на тренировке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Южнокорейские и северокорейские хоккеистки во время первой совместной тренировки перед Олимпиадой-2018 столкнулись с проблемой недопонимания из-за языкового барьера, сообщают в понедельник западные СМИ.

Трудности возникли из-за того, что спортсменки из КНДР и Южной Кореи привыкли использовать разную терминологию для обозначения связанных с хоккеем понятий и приемов. Чтобы помочь хоккеисткам, руководство южнокорейской федерации хоккея составило специальные списки слов, в которых отмечены различия в лексике, используемой спортсменками Севера и Юга.

Ситуация осложняется тем, что главный тренер сборной не является носителем корейского языка. Команду возглавляет канадка Сара Мюррей, поэтому специально для нее в список включена также английская транскрипция некоторых терминов.

СМИ отмечают, что Южная и Северная Корея используют единую систему письма - Хангыль. Однако ввиду почти полного отсутствия контактов в течение нескольких десятилетий между гражданами из этих двух стран языковые системы развились по-разному. Так, например, в Южной Корее многие термины, связанные со спортом, были взяты из английского языка, а затем адаптированы для корейского, тогда как в КНДР для обозначения этих понятий создавались специальные собственно корейские слова.

20 января Международный олимпийский комитет (МОК) позволил 22 спортсменам из КНДР принять участие в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмены из КНДР будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

На прошлой неделе 12 хоккеисток из женской команды КНДР прибыли в Южную Корею и присоединились к совместной олимпийской сборной двух стран для подготовки к Олимпиаде-2018.

Теги: КНДР, Южная Корея, Олимпиада, ОИ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов
Международный паралимпийский комитет разрешил выступать на Паралимпиаде-2018 спортсменам из России в пяти видах спортаПодробнее
Федерер стал шестикратным победителем Australian OpenФедерер стал шестикратным победителем Australian Open
Он в 20-й раз выиграл турнир "Большого шлема"Подробнее
Украинский боксер Усик вышел в финал СуперсерииУкраинский боксер Усик вышел в финал Суперсерии
В решающем поединке он встретится с победителем боя Мурат Гассиев - Юньер Дортикос, которые встретятся в СочиПодробнее
МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в ОлимпиадеМОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде
На Играх в Пхенчхане команда будет выступать без флага и гимна и называться "Олимпийские спортсмены из России"Подробнее
Датчанка Возняцки выиграла Australian OpenДатчанка Возняцки выиграла Australian Open
Вторая ракетка мира впервые стала победительницей турнира "Большого шлема"Подробнее
Чиновники ушли в отставку после приговора врачу сборной США по спортивной гимнастикеЧиновники ушли в отставку после приговора врачу сборной США по спортивной гимнастике
Среди них глава правления университета штата Мичиган и руководитель подготовки спортивных гимнастовПодробнее
МОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в ПхенчханеМОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в Пхенчхане
Согласно обнародованным правилам поведения, российским олимпийцам также не разрешено петь гимн, демонстрировать герб и иные национальные символыПодробнее
Виктор Ан прокомментировал решение МОК не допустить его к ОИВиктор Ан прокомментировал решение МОК не допустить его к ОИ
Выступающий за РФ шорт-трекист изучил критерии МОК и не нашел ни одного, которое давало основание отстранить его от ИгрПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Медальный зачет
Страна
Спортсмены-олимпийцы из России0000
Норвегия0000
Канада0000
США0000
Нидерланды0000
Германия0000
Швейцария0000
Белоруссия0000
Австрия0000
Франция0000
 
Все медали
Виды спорта
Хоккей с шайбой
Биатлон
Фигурное катание
Лыжные гонки
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Бобслей
Скелетон
Кёрлинг
Горнолыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Фристайл
Сноуборд
Санный спорт
Последние новости
Главные новости
СпортРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовВ РоссииПосол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаВ РоссииНа Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кгЭкономикаТаможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомКультураБруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинацияхВ миреСаули Ниинистё переизбран президентом Финляндии

В тульском "Арсенале" затруднились назвать дату перехода Дзюбы

Полиция отпустила всех задержанных во время воскресных акций оппозиции

В Москве проверяют сообщения анонимов о минировании более десятка зданий

Оренбургская пенсионерка прописала у себя более 60 нелегалов за 3600 рублей

Поджигателя детсадовских веранд в Екатеринбурге отправили на принудительное лечение

Два человека получили ожоги при взрыве на оружейном заводе в Черногории

В Нидерландах зафиксировали кибератаки на банки

Сборная России с крупным счетом обыграла Норвегию на ЧМ по хоккею с мячом

В Турции задержали более 300 человек за критику операции в Африне в соцсетях

В Москве заложили мемориал участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто

Сергей Собянин выразил озабоченность приговором врачу-гематологу Елене Мисюриной

Законопроект о правилах рекламы микрозаймов внесен в Госдуму

Представители штаба Путина принесли в ЦИК РФ подписи для его регистрации

Дело о хищении 1 млрд рублей у ПФР направлено в суд

Подручных Басаева в нападении на псковских десантников приговорили к длительным срокам

Посол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" Вашингтона

Посол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаРоссии и США "не нужно оглядываться назад", считает Хантсман Подробнее

В Ирландии рассмотрят возможность референдума об отмене запрета на аборты

Один человек погиб в результате перестрелки в Киеве

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Выполнявший рейс Стамбул - Москва самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

"ВИМ-Авиа" попросила погасить долги перед сотрудниками за счет средств "Аэрофлота"

В Кремле прокомментировали обнаружение военных баз США фитнес-трекерами

15-летнего подростка заподозрили в убийстве ровесника в Энгельсе

Школьнику пришлось 3,5 км идти пешком из-за съехавшего с маршрута автобуса в Свердловской области

Курдам направлят индивидуальные приглашения на Конгресс сирийского нацдиалога

ФАС разрешила акционеру СК "Опора" купить госстраховщика "Югория"

Политику Трампа не одобрила большая часть американской молодежи

Балтийские циклоны принесут в Москву затяжные снегопады и метель

Около 200 человек эвакуированы из зданий правительства Москвы и управ после звонков о минировании

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание «Интерфакс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49298 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+