В состав российской делегации на ОИ-2018 вошли 80 тренеров

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По итогам официальной регистрации спортсменов и официальных лиц для участия в Олимпийских играх, в составе делегации команды "Олимпийские спортсмены из России" в Пхенчхан отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Отдельная квота предусмотрена для аккредитованных гостей Национального олимпийского комитета.

Тренерский состав российской команды выглядит так:

горные лыжи

Анастасия Попкова, Урбан Планиншек, Янец Хладник, Само Фурлан, Матия Грашич, Деян Полянсек

бобслей

Надежда Орлова, Игорь Болберкин, Сергей Журкин, Семен Макаров, Павел Щегловский, Никита Захаров

скелетон

Сергей Чудинов

биатлон

Рикко Гросс, Николай Загурский

лыжные гонки

Маркус Крамер

керлинг

Ирина Колесникова, Василий Гудин, Даниэль Рафаэль, Сергей Беланов, Юрий Шулико

фристайл

Александр Долгов, Дмитрий Кавунов, Валерий Стрезов, Евгений Браиловский, Юрий Зукаль, Александр Понгильский, Николай Шимбуев, Андрей Волков, Дмитрий Марущак, Леонид Мехряков, Виктор Хорошилов, Иван Аникин, Андрей Кузык, Александр Миронов, Никита Васильев, Даниил Калачев, Петр Кордюк

фигурное катание

Нина Мозер, Валентина Чеботарева, Этери Тутберидзе, Елена Буянова, Ирина Тагаева, Светлана Алексеева, Елена Кустарова, Владислав Жовнирский, Андрей Хекало, Робин Шолковы, Артур Дмитриев, Евгений Рукавицын, Сергей Дудаков, Александр Жулин, Петр Дурнев

хоккей

Алексей Чистяков, Александр Ведерников, Сергей Костюхин, Олег Знарок, Харийс Витолиньш, Илья Воробьев, Игорь Никитин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов

санный спорт

Олег Демченко, Сергей Чудинов

лыжное двоеборье

Антон Калиниченко

прыжки с трамплина

Роман Керов, Матьяж Триплат, Александр Арефьев, Евгений Плехов

сноуборд

Никола Биланин, Артур Злобин, Денис Салагаев, Роман Дюрин, Денис Лампартер, Ханс-Йорг Бергер, Томаш Берник, Давиде Чеккони

конькобежный спорт

Сергей Клевченя

шорт-трек

Андрей Максимов, Александр Герциков

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