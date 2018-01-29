В КНДР отказались от участия в совместном культурном мероприятии перед Олимпиадой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти КНДР в понедельник направили в Сеул телеграмму о том, что делегация Пхеньяна отказывается от участия в совместном с Южной Кореей культурном мероприятии на горе Кымгансан в преддверии открытия Олимпиады-2018, сообщает южнокорейская пресса.

Мероприятие должно было пройти 4 февраля.

В Сеуле выразили сожаление в связи с этим односторонним решением Пхеньяна.

Мероприятие на горе Кымгансан должно было стать одним из нескольких совместных выступлений Северной и Южной Корей в преддверии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.