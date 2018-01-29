Спецпроект Реклама
Главная Новости Расписание Медали Фото Весь спорт
Поиск

В КНДР отказались от участия в совместном культурном мероприятии перед Олимпиадой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти КНДР в понедельник направили в Сеул телеграмму о том, что делегация Пхеньяна отказывается от участия в совместном с Южной Кореей культурном мероприятии на горе Кымгансан в преддверии открытия Олимпиады-2018, сообщает южнокорейская пресса.

Мероприятие должно было пройти 4 февраля.

В Сеуле выразили сожаление в связи с этим односторонним решением Пхеньяна.

Мероприятие на горе Кымгансан должно было стать одним из нескольких совместных выступлений Северной и Южной Корей в преддверии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

Теги: Южная Корея, КНДР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Павел Дацюк назначен капитаном хоккейной команды России на ОлимпиадеПавел Дацюк назначен капитаном хоккейной команды России на Олимпиаде
Об этом сообщил ее главный тренер Олег ЗнарокПодробнее
Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов
Международный паралимпийский комитет разрешил выступать на Паралимпиаде-2018 спортсменам из России в пяти видах спортаПодробнее
Федерер стал шестикратным победителем Australian OpenФедерер стал шестикратным победителем Australian Open
Он в 20-й раз выиграл турнир "Большого шлема"Подробнее
Украинский боксер Усик вышел в финал СуперсерииУкраинский боксер Усик вышел в финал Суперсерии
В решающем поединке он встретится с победителем боя Мурат Гассиев - Юньер Дортикос, которые встретятся в СочиПодробнее
МОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в ОлимпиадеМОК зарегистрировал 169 спортсменов из РФ для участия в Олимпиаде
На Играх в Пхенчхане команда будет выступать без флага и гимна и называться "Олимпийские спортсмены из России"Подробнее
Датчанка Возняцки выиграла Australian OpenДатчанка Возняцки выиграла Australian Open
Вторая ракетка мира впервые стала победительницей турнира "Большого шлема"Подробнее
Чиновники ушли в отставку после приговора врачу сборной США по спортивной гимнастикеЧиновники ушли в отставку после приговора врачу сборной США по спортивной гимнастике
Среди них глава правления университета штата Мичиган и руководитель подготовки спортивных гимнастовПодробнее
МОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в ПхенчханеМОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в Пхенчхане
Согласно обнародованным правилам поведения, российским олимпийцам также не разрешено петь гимн, демонстрировать герб и иные национальные символыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Медальный зачет
Страна
Спортсмены-олимпийцы из России0000
Норвегия0000
Канада0000
США0000
Нидерланды0000
Германия0000
Швейцария0000
Белоруссия0000
Австрия0000
Франция0000
 
Все медали
Виды спорта
Хоккей с шайбой
Биатлон
Фигурное катание
Лыжные гонки
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Бобслей
Скелетон
Кёрлинг
Горнолыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Фристайл
Сноуборд
Санный спорт
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосорганы РФ закупили услуги по выполнению их же полномочий на 14 млрд рублейСпортРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовВ РоссииПосол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаВ РоссииНа Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кгЭкономикаТаможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомКультураБруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинациях

Госдеп назвал направление новых антироссийских санкций

Пропавшее в Японском море судно будут искать с самолетами-амфибиями

Суд в Киеве продлил арест соратнику Саакашвили

Ирландия проведет референдум о расширении права на аборт

США будут ждать российской атаки на промежуточных выборах

Северный флот получит спасательный глубоководный аппарат

В Белом доме подтвердили ожидаемую публикацию доклада о санкциях в отношении РФ

Юрист ФБК арестован на 10 суток за неповиновение полиции

"Зарядье" и "Лужники" номинированы на премию в сфере архитектуры

Главы нескольких федеральных земель ФРГ высказались за ослабление санкций против России

В США ужесточат меры безопасности в рамках программы приема беженцев

В Минобороны РФ опровергли информацию об опасном сближении с американским самолетом

Трамп отказался вести переговоры с "Талибаном"

Военные на Северном Кавказе и в Южной Осетии привлечены к тренировке по боеготовности

Движение приостановлено на одном из участков Ярославского направления МЖД

Из-за попавшего в интернет высказывания главы МИД Ливана в стране начались волнения

МПК назвал условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде

В ЕС решили бороться с энергетической бедностью своих граждан

CBS News сообщил об отставке замглавы ФБР Маккейба

Самолет ВМС США прервал миссию из-за опасного приближения российского истребителя

СМП банк допустят к размещению средств Пенсионного фонда и жилищного обеспечения военных

Источник Подробнее

Представитель Белого дома заявил о необходимости сотрудничества США с РФ по Украине

В Калининград сторонника Навального арестовали на 20 суток

Более 90 тыс. жителей Великобритании заинтересовались акцией против Трампа перед его визитом

Что произошло за день: понедельник, 29 января

Паралимпиада под нейтральным флагом, подготовка "кремлевского доклада" Минфина США и новые АК для Минобороны Подробнее
ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание «Интерфакс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49298 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+