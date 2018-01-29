Павел Дацюк назначен капитаном хоккейной команды России на Олимпиаде

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Капитаном российской команды по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане будет Павел Дацюк.

"Дацюк будет капитаном", - заявил главный тренер российской команды Олег Знарок на пресс-конференции в Новогорске

По его словам, подготовка к Олимпиаде идет по плану, составлен график. "Мы по нему движемся", - добавил он.

Кроме того, он заявил, что за нарушение правил, которые установил Международный олимпийский комитет (МОК) для участия российских спортсменов в Играх в Пхенчхане, хоккеисты могут быть отчислены из команды.

"Мы проведем инструктаж, за нарушения будут жесткие наказания, вплоть до отчисления", - сказал Знарок.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля - со Словенией, 17 февраля - с США.