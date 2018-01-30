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МОК запретил Reuters освещать церемонию открытия Олимпиады

Агентство опубликовало без разрешения фотографии с репетиции тестового зажжения Олимпийского огня

МОК запретил Reuters освещать церемонию открытия Олимпиады
Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) запретил информационному агентству Reuters освещать церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане после того, как оно опубликовало без разрешения фотографии с репетиции тестового зажжения Олимпийского огня, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

Агентство распространило девять снимков высокой четкости с репетиции, которая прошла в Пхенхчане в минувшее воскресенье. На фотографиях видна чаша в виде скульптуры на пяти опорах, символизирующих пять пальцев. Огонь поднимается на нее по гигантскому стержню, наклоненному к чаше.

Традиционно церемония открытия Олимпиады держится в тайне до самого последнего момента. Организаторы игр в Пхенчхане ранее заявляли, что церемония станет шоу, которое "удивит весь мир".

Агентство Reuters в свою очередь заявило, что опубликовало фотографии по ошибке. Вскоре оно удалило все распространенные снимки и принесло извинения организаторам за "причиненные неудобства". В настоящее время скачать их из фотобазы агентства невозможно.

В оргкомитете Олимпийских игр в Пхенчхане предупредили других журналистов и представителей СМИ, что будут жестко наказывать тех, кто не будет выполнять установленные правила.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

Теги: Reuters, Международный олимпийский комитет, МОК, Олимпиада
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