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Журнал "Time" прогнозирует в Пхенчхане самую холодную Олимпиаду за последние десятилетия

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Зимние олимпийские игры в южнокорейском городе Пхенчхан могут стать самыми холодными с 1994 года, сообщает американский журнал "Time".

По его информации, согласно прогнозам, температура воздуха в провинции Канвондо, на территории которой находится Пхенчхан, может опуститься во время Олимпиады до отметки в минус 13 градусов по Цельсию, что стало бы рекордно низким показателем для зимних игр за последние десятилетия.

Самыми "холодными" за последнее время считаются зимние Олимпийские игры 1994 года, которые прошли в норвежском Лиллехаммере. Тогда температура опускалась до отметки в минус 11 градусов по Цельсию.

Метеорологические прогнозы вызывают серьезную обеспокоенность у организаторов Олимпиады, а также в администрации президента Южной Кореи. Так, для того, чтобы спортсмены, зрители и мировые лидеры не замерзли во время церемонии открытия, на стадионе рядом с сиденьями разместили галогенные нагреватели. Кроме того, людям будут раздавать ветровки и грелки для рук.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.

Теги: ОИ-2018
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