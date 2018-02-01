МОК допустил вероятность отказа выдачи приглашений на ОИ оправданным атлетам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет может не пустить на Олимпиаду оправданных Международным спортивным судом (CAS) 28 российских спортсменов, следует из заявления МОК.

"Решение о приглашении принимает МОК. Оправдание CAS 28 спортсменов не означает, что они автоматически будут приглашены на Олимпиаду", - говорится в заявлении МОК.

В нем говорится, что МОК разочарован решением CAS - ведь подтверждение справедливости обвинений в отношении 11 спортсменов "явно демонстрирует существование систематических манипуляций в антидопинговой системе на Играх в Сочи", и в решении по 28 оправданным спортсменам это не было учтено.

Ранее в четверг CAS отменил решение МОК о дисквалификации 28 российских спортсменов и разрешил им выступить на ОИ-2018, в отношении 11 спортсменов решено заменить пожизненный запрет на пропуск одной Олимпиады.

Что было

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно дисквалифицировала целый ряд российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала их результаты, достигнутые на Играх-2014 в Сочи. Эти решения сказались на позициях сборной России в медальном зачете Сочи-2014: отечественная команда лишилась первого места. Теперь россиянам вернули награды Сочи-2014, в результате чего сборная возвращается на первое место в медальном зачете.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.