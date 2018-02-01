В олимпийскую команду России не внесут оправданных хоккеисток

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России не будет менять состав женской сборной после допуска на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане решением Спортивного арбитражного суда Лозанны пяти хоккеисток.

"ФХР приветствует решение CAS. При этом изменения в состав женской сборной тренерским штабом вноситься не будут", - говорится в заявлении на сайте ФХР.

Согласно заявлению, команда сформирована, находится на сборах в Хабаровске, а 4 февраля вылетает в Южную Корею, где 6 февраля проведет товарищеский матч со сборной Швеции.

11 февраля женская сборная России сыграет первую игру на Олимпиаде против команды Канады.

Ранее в четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оправдал ранее пожизненно отстраненных от Олимпиад 28 российских спортсменов, включая хоккеисток Екатерины Лебедевой, Татьяны Буриной, Екатерины Пашкевич, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой. Им разрешено участовать в Олимпиаде