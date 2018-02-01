ПКР предупредил фанатов российских паралимпийцев об их возможном отстранении за флаг РФ на трибуне

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Использование российскими болельщиками флагов РФ на Паралимпиаде в Пхенчхане при содействии этому со стороны российской делегации страны чревато отстранением сборной и аннулированием результатов спортсменов, заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Если Международный паралимпийский комитет сможет доказать, что эти флаги появились в этих группах, и этому способствовали наша российская спортивная делегация, члены Исполкома ПКР, то вплоть до отстранения нашей сборной команды с аннуляцией всех спортивных результатов на паралимпийских играх", - Рожков журналистам в четверг.

По его словам, за тем, чтобы не нарушались правила, будут жестко следить оргкомитет олимпиады и полиция Южной Кореи, "и они будут применять соответствующие санкции".

В четверг Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации на игры в Пхенчхане, в нее войдут 33 спортсмена.

В свою очередь МОК ранее запретил российским спортсменам демонстрировать флаг и иные символы РФ на Играх.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, Паралимпийские игры - с 9 по 18 марта.