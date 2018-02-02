Член исполкома МОК Освальд усомнился в возможности участия оправданных россиян в ОИ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд считает малыми шансы на то, что 28 российским спортсменам будет позволено принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда снять режим приостановки на их выступления.

"Это решение не позволит 28 спортсменам участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане. Их не пригласили. Решение суда не означает, что 28 спортсменов объявлены чистыми. Не быть под санкциями не указывает на автоматическую привилегию приглашения", - сказал он в интервью швейцарской газете La Tribune de Geneve.

В четверг CAS отменил решение МОК о дисквалификации 28 российских спортсменов и разрешил им выступить на ОИ-2018, в отношении 11 спортсменов решено заменить пожизненный запрет на пропуск одной Олимпиады. В этот же день попросил МОК допустить на ОИ в Корее 15 оправданных спортсменов

Что было

Ранее комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно дисквалифицировала целый ряд российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, а также аннулировала их результаты, достигнутые на Играх-2014 в Сочи. Эти решения сказались на позициях сборной России в медальном зачете Сочи-2014: отечественная команда лишилась первого места. Теперь россиянам вернули награды Сочи-2014, в результате чего сборная возвращается на первое место в медальном зачете.

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК. Многих ведущих российских спортсменов она к Играм не допустила.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.