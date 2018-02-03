Спецпроект Реклама
Главная Новости Расписание Медали Фото Весь спорт
Поиск

МОК пообещал взять на Олимпиаде в Пхенчхане 2,5 тыс. допинг-тестов

Есть обновление от 19:31

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет проведет 2,5 тысячи допинг-тестов во время Олимпиады в Пхенчхане, за год же было взято 21 тысяча проб, сообщили в МОК.

"Во время Игр-2018 будет взято 2,5 тысячи допинг-тестов, более 1400 из них будет взято вне времени соревнований и более 1000 - во время них", - заявил директор МОК по вопросам медицины и науки Ричард Баджетт.

МОК сообщает, что завершена работа антидопинговой группы, она провела 21 тысячу тестов с февраля прошлого года по семи олимпийским зимним видам спорта.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Теги: Олимпиада, Южная Корея, МОК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Илюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерацииИлюмжинов снял свою кандидатуру с выборов главы Российской шахматной федерации
Он сообщил, что намерен сконцентрироваться на работе президента ФИДЕПодробнее
Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОКФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК
Коллективный иск подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна БородулинаПодробнее
Гимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Татьяну ГуцуГимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Татьяну Гуцу
Осенью бывшая советская гимнастка заявила, что подверглась насилию со стороны коллеги по сборной в 1991 году, когда ей было 15 летПодробнее
ВАДА обеспокоено решением CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменовВАДА обеспокоено решением CAS о снятии санкций с 28 российских спортсменов
Антидопинговое агентство поддерживает решение МОК обжаловать отмену дисквалификации россиянПодробнее
На Паралимпиаду поедут 33 российских спортсменаНа Паралимпиаду поедут 33 российских спортсмена
Всего в российскую паралимпийскую делегацию войдут 79 человекПодробнее
CAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменовCAS аннулировал санкции МОК в отношении 28 российских спортсменов
Им разрешено участвовать в Олимпиаде, россиянам вернули награды Сочи-2014, в результате чего сборная возвращается на первое место в медальном зачетеПодробнее
"Формула-1" отказалась от грид-герлз"Формула-1" отказалась от грид-герлз
В руководстве "Королевских гонок" решение объяснили тем, что традиция "явно противоречит современным социальным нормам"Подробнее
Награды медалистам турнира среди недопущеных на ОИ атлетов будут сопоставимы с олимпийскимиНаграды медалистам турнира среди недопущеных на ОИ атлетов будут сопоставимы с олимпийскими
Соответствующее поручение дал Владимир ПутинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Медальный зачет
Страна
Россия0000
Норвегия0000
Канада0000
США0000
Нидерланды0000
Германия0000
Швейцария0000
Белоруссия0000
Австрия0000
Франция0000
 
Все медали
Виды спорта
Хоккей с шайбой
Биатлон
Фигурное катание
Лыжные гонки
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Бобслей
Скелетон
Кёрлинг
Горнолыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Фристайл
Сноуборд
Санный спорт
Последние новости
Главные новости
В миреРоссийские военные уничтожили более 30 боевиков в районе атаки на Су-25МоскваСубботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюденийВ миреКНДР проведет военный парад накануне открытия ОлимпиадыВ РоссииУдальцов призвал поддержать на президентских выборах ГрудининаМоскваБолее 60 тысяч человек собрались в центре Москвы на акции в поддержку олимпийцевСпортФедеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к МОК

Адвокаты Харви Вайнштена пригрозили Уме Турман судебным иском

Продюсер утверждает, что не совершал по отношению к актрисе насильственных действий Подробнее

В столкновениях на Западном берегу Иордана погиб 19-летний палестинец

Упавшие из-за непогоды деревья повредили больше 10 автомобилей в Москве

Самолет "Победы" опасно сблизился с бортом Pegasus Airlines при посадке в Стамбуле

Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье

Боевики "Джабхат-ан-Нусры" взяли на себя ответственность за сбитый в Идлибе Су-25

Субботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений

Субботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюденийПрежний максимум был зафиксирован в 1957 году Подробнее

Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара по боевикам в Идлибе

В Госдуме рассказали о происхождении сбившего российской Су-25 ПЗРК

Собянин призвал москвичей к осторожности из-за аномальной погоды

Делегация немецких правых прибыла в Крым для обсуждения отмены санкций

СКР завел дело на сбившего пешехода татарстанского полицейского

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание «Интерфакс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49298 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+