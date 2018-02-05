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Россия продолжит бороться за допуск отстраненных атлетов к ОИ-2018

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя решение МОК не допустить оправданных в CAS спортсменов к Олимпиаде

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле сожалеют в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК), отказавшегося пригласить оправданных CAS российских спортсменов, однако РФ продолжит работу с МОК по вопросу о допуске атлетов на игры в Пхенчхан, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в связи с этим решением, считаем, что решение CAS должно снять какие-либо подозрения в отношении спортсменов РФ, мы убеждены в этом, и решение арбитража подтвердило необоснованность этих подозрений", - сказал Песков.

"Но, несмотря на эти сожаления, мы продолжаем общение по экспертным каналам с МОК: первое - это по треку защиты интересов наших спортсменов и восстановления справедливости, второе - в плане обеспечения участия наших атлетов из России в Олимпийских играх в Пхенчхане", - заключил он.

Как сообщалось, МОК не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом. Решение принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.

В списке из 15 человек находятся 13 действующих спортсменов и два тренера. Среди них: скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко и скелетонист Сергей Чудинов.

Олимпийский комитет России подал список оправданных спортсменов в Международный олимпийский комитет с просьбой рассмотреть вопрос их приглашения в Пхёнчхан. Группа членов МОК, которая рассматривала вопрос о приглашениях, единогласно рекомендовала отказать оправданным атлетам. Она отметила, что полная аргументация решения CAS не обнародована. Чиновники подчеркивают, что их роль не устанавливают факты нарушения антидопинговых законов, а подтверждают чистоту спортсменов для приглашения на Игры. В заявлении комитета утверждается, что дело каждого спортсмена рассматривалось по отдельности и анонимно.

Члены комиссии установили, что в деле спортсменов есть вопросы, которые по разным причинам не могла расследовать комиссия Освальда. Эти вопросы вызвали подозрение в чистоте спортсменов и послужили причиной отказа в приглашении на Игры.

Теги: Олимпиада-2018, МОК, CAS, Кремль, Дмитрий Песков
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