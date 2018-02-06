Степашин выступил за реформирование МОК

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация юристов России (АЮР) поддержала необходимость реформирования Спортивного арбитражного суда (CAS), но заявляет о необходимости реформы и Международного олимпийского комитета (МОК), заявил председатель АЮР Сергей Степашин.

"Господин Бах (глава МОК) после решения CAS заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда. Мы это решение поддерживаем! Но нужно тогда поднять вопрос и о реформировании самого МОК", - говорится в заявлении Степашина, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По его словам, решение МОК об отказе в выдаче приглашений для российских спортсменов "нарушает не только здравый смысл, но и, как минимум, четыре принципа Олимпийской хартии, в результате чего имеет место дискриминация и нарушение прав наших спортсменов".

"МОК использует порочную практику политизации спорта и нарушения правовых норм. МОК наделил себя беспрецедентным правом приглашения спортсменов по односторонне сформированным критериям, которые относятся только к российским спортсменам. Это неприемлемо!" - подчеркивает Степашин.

АЮР заявляет о готовности выступить в защиту прав и интересов всех российских спортсменов в CAS.

4 февраля Бах заявил, что Международный спортивный суд (CAS) необходимо реформировать, качество его решений не удовлетворяет Олимпийский комитет.

"Мы не довольные решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS", - сказал он на пресс-конференции в Пхенчхане в воскресенье.

Ранее CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.

Бах отметил, что решение CAS "разочаровывающее и неожиданное для нас". По его словам, решение принято достаточно поздно, до Олимпиады остается мало времени. Кроме того, качество решения оставляет вопросы, и МОК не получил пока мотивировочной части.

Бах также заявил, что решение о том, приглашать ли российских спортсменов, оправданных CAS, на Олимпиаду-2018, будет принято в течение нескольких дней. "Вопрос о приглашениях рассмотрит независимая комиссия, которая передаст рекомендации в течение нескольких дней", - сказал он.

Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет не пригласил на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан 15 российских спортсменов, оправданных спортивным арбитражным судом. Решение принято после собрания специальной группы, которая рассмотрела дела оправданных атлетов.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.