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Хоккеистки сборной России проиграли Швеции в контрольном матче

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по хоккею потерпела неудачу от Швеции в товарищеской встрече, которая прошла в рамках подготовки команды к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Основное время встречи, прошедшей в Южной Корее, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались шведские хоккеистки. В итоговом протоколе зафиксировано поражение россиянок со счетом 1:2.

Первый матч на Олимпиаде-2018 сборная России проведет 11 января против Канады.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

Теги: хоккей, Игры-2018
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