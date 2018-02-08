CAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), которая сейчас находится в Пхенчхане, отказалась рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от Олимпиады-2018.

"Панель CAS постановила, что выездная панель суда не имеет юрисдикции для принятия решения по этим заявлениям", - говорится в сообщении пресс-службы CAS.

Решение по 47 апелляциям огласят в пятницу 9 февраля. Его озвучит генеральный секретарь CAS Мэттью Риб в главном пресс-центре Олимпийских игр в Пхенчхане. Время начала пресс-конференции - 11:00 по местному времени. Это - 5:00 по московскому времени.

Заявления подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.

Ранее сообщалось, что на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать их к участию в Зимних Олимпийских играх 2018 года обратились десятки российских спортсменов.