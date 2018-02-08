Все четыре прыгуна на лыжах с трамплина из РФ пробились в финал ОИ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Все четыре россиянина, принявшие участие в квалификационных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, завоевали путевки в финал Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Евгений Климов в квалификационных прыжках с 90-метрового трамплина занял 12-е место (121,4 балла), Денис Корнилов – 28-е (107,2), Алексей Ромашов – 34-е (98,5), Михаил Назаров – 41-е (93,7).

Первым стал немец Андреас Веллингер (133,5).

Финал пройдет в субботу.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

Официально XXIII Зимние Олимпийские игры стартуют в Пхенчхане 9 февраля, когда здесь пройдет церемония открытия ОИ. Первые комплекты наград будут разыграны 10 февраля. Финиширует Олимпиада 25 февраля.