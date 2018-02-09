Сестра Ким Чен Ына приехала на Олимпиаду в Южную Корею

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен прибыла в Южную Корею, сообщает "Би-би-си".

Это первый визит члена правящей семьи КНДР в соседнюю страну с момента завершения корейской войны 1950-х годов

Сестра Ким Чен Ына прилетела в Южную Корею вместе с формальным главой КНДР - председателем парламента Ким Ён Намом. Они посетят церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ким Ё Чен считается одной из приближенных северокорейского лидера, недавно она вошла в состав политбюро правящей партии КНДР. Она находится в санкционном списке США в связи с подозрениями в причастности к нарушениям прав человека в стране.

Как отмечает "Би-би-си", Ким Ён Нам пожал руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в ходе приема для мировых лидеров. Также на мероприятии присутствовали вице-президент США Майк Пенс и премьер Японии Синдзо Абэ.

Пенс должен был сидеть за одним столом с председателем парламента КНДР, но ушел до начала ужина.

Kim Yo-jong, the sister of North Korean leader Kim Jong-un, has arrived in South Korea. She is the first immediate member of the North's ruling family to visit since the 1950-1953 Korean war pic.twitter.com/kNZ6xy9R85 — Sky News (@SkyNews) 9 февраля 2018 г.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) позволил 22 спортсменам из КНДР принять участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмены из Северной Кореи будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжном спорте и лыжных гонках. Кроме того, в Пхенчхан приехала официальная группа поддержки из Северной Кореи.