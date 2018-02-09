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Сестра Ким Чен Ына приехала на Олимпиаду в Южную Корею

Есть обновление от 16:00

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен прибыла в Южную Корею, сообщает "Би-би-си".

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Это первый визит члена правящей семьи КНДР в соседнюю страну с момента завершения корейской войны 1950-х годов

Сестра Ким Чен Ына прилетела в Южную Корею вместе с формальным главой КНДР - председателем парламента Ким Ён Намом. Они посетят церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ким Ё Чен считается одной из приближенных северокорейского лидера, недавно она вошла в состав политбюро правящей партии КНДР. Она находится в санкционном списке США в связи с подозрениями в причастности к нарушениям прав человека в стране.

Как отмечает "Би-би-си", Ким Ён Нам пожал руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в ходе приема для мировых лидеров. Также на мероприятии присутствовали вице-президент США Майк Пенс и премьер Японии Синдзо Абэ.

Пенс должен был сидеть за одним столом с председателем парламента КНДР, но ушел до начала ужина.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) позволил 22 спортсменам из КНДР принять участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмены из Северной Кореи будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжном спорте и лыжных гонках. Кроме того, в Пхенчхан приехала официальная группа поддержки из Северной Кореи.

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее

13 фотографий
Театрализованное представление на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в ПхенчханеВо время открытия Зимних Олимпийских игрРоссийские болельщики на Олимпийском стадионе в ПхенчханеЦеремония открытия XXIII зимних Олимпийских игрСборная олимпийских атлетов из России принимает участие в параде стран-участниц под нейтральным флагом, который несет волонтер оргкомитета ИгрУчастница команды олимпийских атлетов из России
Театрализованное представление на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Теги: Южная Корея, КНДР, ОИ-2018
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