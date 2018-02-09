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Российские спортсмены отозвали иски в Швейцарии на недопуск на Олимпиаду

Есть обновление от 20:30

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Группа из нескольких десятков российских спортсменов отозвала иски, поданные в суд в Лозанне, на недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщают в пятницу европейские СМИ. В суде не пояснили причину отзыва исков.

Точное число спортсменов, которые отозвали жалобу, также не указывается. При этом в сообщениях отмечается, что речь идет об атлетах, не допущенных ранее в пятницу Спортивным арбитражным судом к участию в Олимпийских играх.

СМИ подчеркивают, что, в любом случае, неясно, мог ли суд в Швейцарии достаточно быстро рассмотреть данное дело, чтобы атлеты в случае положительного решения судьи, в итоге успели подать заявки на Олимпиаду.

Ранее в пятницу Спортивный арбитражный суда (CAS) в Лозанне отклонил иски 47 россиян на недопуск на Олимпиаду.

Теги: Олимпиада-2018, CAS, ОИ-2018
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