Российские хоккеисты победили команду Южной Кореи в контрольном матче

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России с крупным счетом переиграла соперников из сборной Южной Кореи в товарищеской встрече, прошедшей в рамках подготовки к Играм-2018 в Пхенчхане.

Результат встречи, прошедшей в Южной Корее, - 8:1 (2:1, 2:0, 4:0) в пользу российских хоккеистов. В их составе две шайбы провел Никита Гусев, по одной – Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Павел Дацюк, Егор Яковлев.

Ранее сборная России провела две встречи против команды Белоруссии и (обеих победила со счетом 3:0) и одну против московского "Спартака" (2:1).

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет со Словакией, 16 февраля - со Словенией, 17 февраля - с США.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.