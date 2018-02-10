Два россиянина выбыли из борьбы за медали в забеге ОИ на 1500 м в шорт-треке

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Александр Шульгинов и Павел Ситников не смогли пробиться в полуфинал в забеге ОИ на 1500 м в шорт-треке.

В своих предварительных забегах они финишировали шестым и четвертым соответственно, тогда как путевки в полуфинал получают вошедшие в тройку.

Полуфинальные и финальные забеги состоятся также в субботу. От России

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.