На Играх-2018 впервые побит олимпийский рекорд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку установила новый олимпийский рекорд в эстафете на 3000 м.

В квалификационном заезде за выход в финал корейская команда финишировала первой. Время - 4:06.387. Предыдущий олимпийский рекорд - 4:06.610 - был установлен сборной Китая на Играх-2010 в Ванкувере.

Таким образом, в Пхенчхане впервые был побит рекорд Олимпиад.

В квалификационном заезде Игр-2018 приняла участие команда России. Она финишировала четвертой и из борьбы за медали выбыла.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.