Немецкая биатлонистка Дальмайер выиграла спринт на ОИ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Немка Лаура Дальмайер стала победительницей спринтерской гонки (7,5 км), прошедшей на Олимпиаде в Пхенчхане.

Не допустив ни одного промаха, она преодолела дистанцию за 21 минуту 6,2 секунды.

Второе место заняла норвежка Марте Олсбю, с одним промахом уступившая победительнице 24,2 секунды.

Бронзу завоевала чешка Вероника Виткова. Она промахнулась один раз и уступила первому место 25,8 секунды.

В гонке приняли участие две россиянки. Татьяна Акимова, не промахнувшись ни разу, заняла 20-е место, проиграв первому месту 1 минуту 18 секунд. Ульяна Кайшева с двумя промахами стала 33-й (+1:52,3).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.