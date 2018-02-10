Российские керлингисты проиграли Канаде в дабл-миксте на Олимпиаде-2018

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий потерпели поражение от канадцев в дабл-миксте в шестом матче предварительного раунда Олимпийского турнира в Пхенчхане.

Встреча закончилась со счетом 8:2 в пользу канадцев.

Ранее россияне переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.