Германия возглавила общий зачет Игр после первого медального дня

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Германии разместилась во главе общего зачета Олимпиады-2018 в Пхенчхане по итогам первого медального дня.

На счету немецкой сборной две золотые медали.

На втором месте располагается сборная Нидерландов, спортсмены которой смогли завоевать по одной золотой и бронзовой медали и две серебряные.

По одной награде высшего достоинства заработали команды Швеции и Южной Кореи, они делят третье-четвертое места.

На пятом месте идет Норвегия – три серебряные медали и одна бронзовая.

Далее идут, заработав по одной бронзовой медали Россия, Финляндия, Чехия.

В составе российской команды призером Игр стал шорт-трекист Семен Елистратов, финишировавший третьим в финальном забеге на 1500 м. Первым победителем Олимпиады-2018 стала шведская лыжница Шарлотт Калла, выигравшая скиатлон (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом).

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.