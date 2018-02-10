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Германия возглавила общий зачет Игр после первого медального дня

Есть обновление от 20:20

Россия делит шестое-восьмое места с Финляндией и Чехией

Германия возглавила общий зачет Игр после первого медального дня
Олимпийский чемпион Пхенчхана в прыжках с трамплина Андреас Веллингер (Германия)
Фото: Reuters

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Германии разместилась во главе общего зачета Олимпиады-2018 в Пхенчхане по итогам первого медального дня.

На счету немецкой сборной две золотые медали.

На втором месте располагается сборная Нидерландов, спортсмены которой смогли завоевать по одной золотой и бронзовой медали и две серебряные.

По одной награде высшего достоинства заработали команды Швеции и Южной Кореи, они делят третье-четвертое места.

На пятом месте идет Норвегия – три серебряные медали и одна бронзовая.

Далее идут, заработав по одной бронзовой медали Россия, Финляндия, Чехия.

В составе российской команды призером Игр стал шорт-трекист Семен Елистратов, финишировавший третьим в финальном забеге на 1500 м. Первым победителем Олимпиады-2018 стала шведская лыжница Шарлотт Калла, выигравшая скиатлон (7,5 км классическим ходом+7,5 км коньковым ходом).

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018
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Медальный зачет
Страна
Германия2002
Нидерланды1214
Швеция1001
Южная Корея1001
Норвегия0314
Россия0011
Финляндия0011
Чехия0011
Словения0000
Канада0000
 
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