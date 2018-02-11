Российские керлингисты вышли в полуфинал Олимпиады в дабл-миксте

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали путевку в 1/2 финала олимпийского турнира в Пхенчхане.

В очередном матче кругового раунда соревнования они потерпели поражение от соперников из Швейцарии – 8:9. Однако это не помешало россиянам войти в четверку лучших в группе и стать участником плей-офф.

Российская пара заняла в группе третье место и, согласно регламенту, в полуфинале должна встретиться со второй командой. Ею стала как раз сборная Швейцарии. В другом матче сыграют Канада (1-е место) и Китай (4). Полуфиналы пройдут 12 февраля.

Таким образом, на круговом раунде россияне переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На форме спортсменов по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.