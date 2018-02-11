Боброва и Соловьев стали третьими среди танцоров в короткой программе командного турнира

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская пара танцоров Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев заняла третье место в короткой программе командного турнира зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Они заработали 74,76 балла и внесли в копилку российской команды фигуристов 8 очков.

Первое место в короткой программе заняла канадская пара Тесса Вертью/Скотт Моир (80,51), которые заработали для своей сборной 10 очков.

На втором месте разместилась американская пара Майя Шибутани/Алекс Шибутани (75,46). Это дало сборной США 9 очков.

Таким образом, после коротких программ мужчин, спортивных пар и танцоров в активе российской команды 21 очко, она занимает третье место. Лидирует Канада (27), второй идет сборная США (23).

В воскресенье проходит короткая программа среди женщин. Россию представляет двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Для того, чтобы участвовать в произвольной команде командного турнира сборная страны должна попасть в первую пятерку.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.