Олимпийский онлайн. День третий

Шесть комплектов наград разыгрывают среди участников Игр-2018 в воскресенье
Еще две шайбы пропустили хоккеистки сборной России в матче против Канады. Проигрываем 0:5
Без медалей остались и наши саночники - ну, так получилось
"Сейчас подвернулась под руку антироссийская кампания, "вмешательство в выборы" и все прочее. Тут все средства хороши", - добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает действия США в отношении российских спортсменов, планировавших принять участие в зимних Олимпийских играх примером недобросовестной конкуренции.
"Вы только что говорили про Олимпийские игры. Я считаю, что это тоже часть недобросовестной конкуренции, потому что в честной спортивной борьбе американцы уже не могут нас, видимо, побеждать. Они считают, что для того, чтобы они вернули себе и сохранили за собой безоговорочный титул лидера мирового спорта, надо конкурентов потихоньку отодвигать в сторону",- сказал Лавров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
Без медалей остались наши фристайлистки в могуле
Идет второй период
Точнее, уже 0:3, только что еще пропустили
Сразу же сообщим, что наших хоккеистки уступают Канаде со счетом 0:2
Вы наверняка заметили, что наш сайт выходил из строя. Проблемы возникали и с платформой, через которую я публикую на сайте сообщения. Мы вернулись и просим прощения за эти технические проблемы!
Немецкий биатлонист Пайффер выиграл спринт на Олимпаде-2018 https://t.co/doasbisvfv— Интерфакс (@interfax_news) 11 февраля 2018 г.
Победил в биатлоне немец Арнд Пайффер
В хоккейном матча Россия - Канада счет пока 0:0
Пока могу сказать так: наши биатлонисты в топ-50 не попали. Подробности чуть позже, чесслово!
К сведению:
Сегодня у каждого хоккеиста российской команды появилась новая важная часть экипировки. Мы уточнили: красные валенки не под запретом 😉 pic.twitter.com/QBhftfmoGa— Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2018 г.
Матвей Елисеев финишировал с промежуточным 45-м временем. У Антона Бабикова оно уже 40-е
После второй стрельбы Матвей Елисеев фигурирует (и то пока) на 46-м месте
Елисеев отстрелялся и стоя. Два промаха
Бабиков финишировал. Пока он 20-й. Но ожидается финиш еще 34 участников. Елисеева, например
И Елисеев трижды промахнулся из положения лежа. И в протоколе после первого огневого рубежа они с Бабиковым располагаются рядом. Бабиков 41-й, Елисеев - 42-й
Один промах у Бабикова в положении из стрельбы стоя. После второго огневого рубежа он 21-й с отставанием от лидера, немца Арнда Пайффера в 1 минуту 49,5 секунды
Семен Павличенко седьмой у саночников, Степан Федоров - восьмой. Роман Репилов - 14-й
На отметке 0,6 км у Елисеева 15-е время. У Бабикова - 13-е. Их здесь отделяют 0,1 секунды
Матвей Елисеев тоже стартовал!
Бабиков - 22-й
У Бабикова на первой стрельбе три промаха! Шансы на успех сведены к минимуму
Биатлонист Бабиков вышел на старт, на отметке 0,6 км он шестой
Кстати, вот и сам "красавчик" (цитата Журовой). Медаль ему вручили сегодня
Россиянин Роман Репилов - девятый после третьего (первые два прошли вчера) квалификационного заезда в соревновании саночников-одиночников
Мужской спринт в биатлоне начался
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что шорт-трекист Семен Елистратов достойно выступил на дистанции 1500 м ОИ, завоевав бронзу.
"Семен, как у нас говорят, - красавчик. Для него это не первая Олимпиада, он уже олимпийский чемпион, и для него справиться со всеми этими трудностями было намного легче, чем всем остальным. Потому что шорт-трек по себе не всегда объективный вид спорта. Там всегда могут иметь место случайности, несправедливость. И он с ними уже в течение своей спортивной карьеры неоднократно сталкивался", - сказала агентству "Интерфаксу" Журова в кулуарах конкурса "Лидеры России", где она является членом наблюдательного совета, в Сочи, в воскресенье.
Скоро, совсем скоро мужская спринтерская гонка по биатлону! Ждем! (14:15 мск)
Сложный вопрос
Хочу поболеть за наших, но не хочу смотреть олимпиаду. Что делать? #Олимпиада #Olympics pic.twitter.com/jB56zKGrl0— Rauan (@RAUL_GRANDGAMER) 11 февраля 2018 г.
Успехов вам!
Хоккеистки нашей сборной отправляются на матч с Канадой! Игра через час! Вперёд, девчата! Текстовая трансляция будет тут👉 https://t.co/IGzg8t5Zni pic.twitter.com/BMX5zUShGD— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 11 февраля 2018 г.
Медальный зачет. Наша команда в этом списке тоже видна! Зачет!
Hallo allemaal...Watch this!!!— Jeannet Sandman (@JeannetJSandman) 11 февраля 2018 г.
🇳🇱🏅🥈🥉🇳🇱#OS2018 😃👇💪 #TeamNL #PyeongChang2018 #Olympics #OlympischeWinterspelen pic.twitter.com/efgFOb5k9v
Хоккеистки сборной США победили Финляндию - 3:1
Финишировавший четвертым лыжник Спицов в скиатлоне ехал фактически со в определенной степени сломанной лыжей
Денис Спицов: «Сломал кончик лыжи — хорошо, что палки целы остались». Интервью с героем сегодняшнего дня👉 https://t.co/a2KSMXcxua pic.twitter.com/yf6PGgeryT— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 11 февраля 2018 г.
21-м стартует биатлонист Бабиков в спринте, а не 22-м. Невнимательно я глянул, видимо. Не в протоколе же ошиблись (хотя кто знает - человеческий фактор может быть не только у меня)
Под олимпийский шумок дали о себе знать поклонники австралийского гонщика "Формулы-1" Макса Ферстаппена (того самого, которым в Red Bull вытеснили россиянина Даниила Квята). Фото, которое они выложили, годное и для публикации в онлайне.
RT - Boom! What a photo ❤️@pyeongchang2018 #Olympics pic.twitter.com/CyNfsAgDmw— Max33Verstappen Fansite 2018 (@Max33Mad) 11 февраля 2018 г.
Чуть больше подробностей о конькобежцах
Голландский конькобежец Крамер выиграл забег на 5000 м с рекордом ОИ https://t.co/gOmwe4AMkT— Интерфакс (@interfax_news) 11 февраля 2018 г.
Сегодня в 15:10 хоккейный матч Россия - Канада, женский олимпийский турнир!
Голландский конькобежец Свен Крамер выиграл забег на 5000 м с олимпийским рекордом!!!
По поводу биатлона. Антон Бабиков сегодня стартует в спринтерской гонке по 22-м номером, Матвей Елисеев - под 44-м. Под первым номером стартует Тимофей Лапшин, но он выступает за Южную Корею. Гонка в целом и Лапшин - в частности, стартует в 14:15 по московскому времени
Мило!
Meanwhile at #Curling #Soohrang #familyfun #PyeongChang2018 pic.twitter.com/TFEJtk5nnL— Olympics (@Olympics) 11 февраля 2018 г.
Фотки со скиатлона
Результаты мужского скиатлона: 1. Симен Крюгер – 1:16.20,0. 2. Мартин Йонсруд Сундбю – +8,0. 3. Ханс Кристер Холунд (все – Норвегия) – +9,9. 4. Денис Спицов – +12,7. Результаты остальных наших лыжников: 23. Виценко – +1:42,2. 29. Мельниченко – +2:30,5. 30. Ларьков – +2:30,6. pic.twitter.com/bx5jSLIZ5X— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 11 февраля 2018 г.
Че-т человек не в настроении
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :( #olympics FIN scored :(— J.Rho (@jrho_jrho) 11 февраля 2018 г.
В мире существует как минимум два человека по имени Ли Сын Хун (LEE Seung-Hoon). Первый - корейский рэпер (26 лет), второй - корейский конькобежец (29 лет). Второй является промежуточным лидером Игр-2018 в соревновании конькобежцев на дистанции 5000 м. Его время - 6:14.15.
В связи с этим объявляю музыкальную паузу
Подробнее - тут
Норвежский лыжник Крюгер выиграл скиатлон на Играх-2018 https://t.co/NEPa3btNQr— Интерфакс (@interfax_news) 11 февраля 2018 г.
Остальные российские представители, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 23.Андрей Виценко, 29.Андрей Мельниченко, 30.Андрей Ларьков
Трио норвежцев во главе с Крюгером занимает пьедестал почета, Спицов - четвертый. Эх...
28,5 км. Крюгер лидирует и скорее победит. Почти на полминуты опережает ближайшего преследователя. Спицов пятый - 21,9 секунды отставания от первого места и почти шесть секунд - от третьего
27,52 км. Лидирует Крюгер. Спицов - седьмой, с отставанием в 24,6 секунды. А от третьего места россиянин отстает на полторы секунды!! Не теряем надежды на медаль!
26,25 км. Лидирует Крюгер. Наш Спицов - девятый, но с отставанием уже в 11 секунд
24,75 км. Денис Спицов - 10-й. Отставание от лидера - 6,2 секунды. Лидер - норвежец Симен Крюгер
Отметка 22,5 км. Спицов - восьмой, уступает первому месту 3,2 секунды. Большая там группа лидеров
Точнее, не так: первое и третье места на этой отметке занимают норвежцы. Вторым идет швейцарец - да еще и сам Дарио Колонья. Как я его мог спутать?
А вот на отметке 21 км россиянин уже седьмой. Лидирует трио норвежских лыжников. Спицов уступает первому месту 4,3 секунды...
Отметка 20,02 км: Спицов - на первом месте!!!!!
На третье место переместился россиянин на отметке 18,75 км! Отставание от первого места - 0,6 секунды!!
Спицов - в группе лидеров! На полторы секунды он отстает от первого места!!
Хоть какое-то разнообразие. Пелотон возглавил француз Морис Манифика. Ой, пока писал, финн вновь вернулся на первое место. А пока осознавал это, на первое место уже выскочил норвежец Йоханнес Хесфлот Клабо. Отметка 15 км, между прочим. Экватор! Россиянин Денис Спицов идет 11-м и отстает уже всего на 11,6 секунды!
Финн Ийво Нисканен продолжает лидировать (не лень ведь), уже на отметке 9,76 км. На 13-е место поднялся наш Денис Спицов. Лидеру уступает 23,2 секунды
Одна из групп поддержки на трибунах Пхенчхана-2018
learn about the #olympics & #ancientgreece -> https://t.co/zOh2KXw0nj #HSBloggers #HipHomeschool #SimpleHomeschool #HSClassroom #iHSNet pic.twitter.com/eDxLJAfrk5— Maestro Classics (@MaestroClassics) 11 февраля 2018 г.
6,01 км - лидер все тот же. А кто из наших к нему ближе всех? Это Андрей Ларьков. Идет 20-м с отставанием в 30,6 секунды. Многовато...
На отметке 2,26 км лидирует финн Ийво Нисканен. Лучший из россиян - Алексей Виценко, идет 22-м. Отстает на 11,6 секунды.
Лыжники стартовали!
Общество поздравляет Евгению Медведеву с мировым рекордом и желает ей в живую посмотреть концерт корейской группы EXO
ℓike idoℓ ℓike fan indeed! Evgenia Medvedeva broke her own record and scored a 81.06 Hopefully she gets to see EXO and meet them at the closing ceremony!Congrats @JannyMedvedeva #iHeartAwards #BestFanArmy #EXOL @weareoneEXO— sehonie (@sebaekyeol461) 11 февраля 2018 г.
#PyeongChang2018 #Olympics #ClosingCeremony #EXO pic.twitter.com/xto16Isod7
В 9:15 мск ожидается медальный старт (с последующим медальным же финишем, естественно) лыжников в скиатлоне. Ждем!
Квалификационные соревнования сноубордисток в слоупстайле откладываются (должны были начаться в 7:30 мск). Проснулся я, конечно, не только ради них, но все равно жаль
Медведева заявила об отсутствии особых эмоций от ее рекорда. Зато вся спортивная редакция сайта Interfax.ru заявляет об их наличии!!!
Евгения Медведева: «Особых эмоций от мирового рекорда нет». Интервью с нашей звездой фигурного катания👉https://t.co/NyaatpcGJN pic.twitter.com/7lFIPDXpy1— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 11 февраля 2018 г.
Сборная России сохранила вторую строчку на командном турнире. Но лидирующая Канада увеличила отрыв...
Лишь третье место заняла наша пара - 133,28 балла. Канадцы на первом месте, американцы - на четвертом
Канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд на первом месте - 148,51 балла. А сейчас выступят наши Наталья Забияко и Александр Энберт
Американская пара Алекса Шимека/Крис Книрим идут вторыми вслед за итальянцами - 126,56 балла
Медведева не выступит в произвольной программе командного турнира Олимпиады. Вот так.
На первое место в произвольной программе спортивных пар вышел итальянский дуэт Валентина Маркеи/Ондржей Готарек - 138,44 балла
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев: «Наверное, это наш лучший прокат в сезоне» 👉🏻https://t.co/sbnDtcwXTc pic.twitter.com/OW37XhkX0I— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 11 февраля 2018 г.
Недавно мы писали об этом. Не стесняемся перечитать и сейчас, интересно же
Букмекеры оценили шансы российских фигуристов на успех в командном турнире ОИ https://t.co/UixiaPm8n8— Интерфакс (@interfax_news) 8 февраля 2018 г.
Российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт выступит последней, пятой
Началась произвольная программа фигуристов в соревновании спортивных пар. Это - пятый из восьми видов дисциплин командного турнира. Первой выступила японская пара Миу Судзаки/Рюити Кихара. Набрали 97,67 балла и занимают промежуточное первое место
Эти эмоции💔🇷🇺 и «Женя, Женя...» по всему стадиону! #Olympics pic.twitter.com/QLxvI1IxDn— KS (@wanttotravel_) 11 февраля 2018 г.
Поздравление Елистратову, который вчера принес России первое золото Игр, от премьер-министра России!
Шорт-трек, бронза. Семен Елистратов, поздравляю! #PyeongChang2018 #Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 10 февраля 2018 г.
Подробности, в которых вы заодно узнаете, что сборная России поднялась на второе место командного турнира фигуристов, здесь:
Медведева выиграла короткую программу командного турнира с рекордом мира https://t.co/gXpy8MHRze— Интерфакс (@interfax_news) 11 февраля 2018 г.
Она заработала 81,06 балла, что теперь является новым мировым рекордом в коротких программах! Предыдущий рекорд также принадлежал Медведевой – 80,85.
Первое место - у Медведевой!!
Вызвала овации трибун!
Ну а сейчас - выступление Медведевой!
Италия же после трех программ отстает от России на четыре балла.
Итальянка Каролина Костнер вышла на первое место у фигуристок, сместив канадку (она тоже выступила) на второе. Так что 9 очков в этой дисциплине для канадской сборной - это потолок.
Кстати, Медведева - дебютантка Олимпийских игр
Ну а это - вы не поверите! - Евгения Медведева! ;)
Кэйтлин Осмонд (слева) собственной персоной
В короткой программе фигуристок пока лидирует представитель американка Брэди Теннелл (ее сборная идет второй), что нам не на руку. Позади выступления шести спортсменок. Осталось четыре. Предпоследей выступит канадка (ее сборная, напомним, лидирует) Кэйтлин Осмонд, последней - Евгения Медведева.
Его сестренка тоже чувствует себя победителем
Red Gerard’s sister is also a winner. #PyeongChang2018 #TeamUSA #Olympics @RedmondGerard pic.twitter.com/setLhj5xy0— morgan (@m_corbetta) 11 февраля 2018 г.
Вот он - утренняя пташка-победитель в сноуборде
11FEB Snowboard - Men's Slopestyle Final Results— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 11 февраля 2018 г.
2/11 스노보드 - 남자 슬로프스타일
Gold🥇 GERARD Redmond / USA🇺🇸
Silver🥈 PARROT Max / CAN🇨🇦
Bronze🥉 McMORRIS Mark / CAN🇨🇦
Congratulations! 축하합니다! pic.twitter.com/6JlhDNG3aC
И конечно же напомним, что российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).
Сегодня же российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили Швейцарии в матче кругового раунда. Но не спешите расстраиваться.
Ранее сегодня в короткой программе выступили наши танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Они показали третий результат, а российская сборная в командном турнире также занимает третье место. Подробности - по этой ссылке.
На картинке к нашему онлайну вы видите российскую фигуристку Евгению Медведеву. Двукратная чемпионка мира сегодня выступит в короткой программе в рамках командного турнира. К настоящему моменту откатали четыре участницы из 10. Наша спортсменка 10-й и откатает.
Точнее, уже пять: один разыграли.
Американский сноубордист Джерард выиграл золото ОИ в слоупстайле https://t.co/YcqlPbnMvp— Интерфакс (@interfax_news) 11 февраля 2018 г.
Сегодня разыгрываются шесть комплектов наград
Шесть комплектов наград будет разыграно на Играх-2018 в воскресенье https://t.co/aCke7eLGe9— Интерфакс (@interfax_news) 11 февраля 2018 г.
Здравствуйте, уважаемые любители Олимпийских игр! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня в рамках ОИ в Пхенчхане!