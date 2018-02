Олимпийский онлайн. День третий

ℓike idoℓ ℓike fan indeed! Evgenia Medvedeva broke her own record and scored a 81.06 Hopefully she gets to see EXO and meet them at the closing ceremony!Congrats @JannyMedvedeva #iHeartAwards #BestFanArmy #EXOL @weareoneEXO

#PyeongChang2018 #Olympics #ClosingCeremony #EXO pic.twitter.com/xto16Isod7