Олимпийский онлайн. День третий

11:04

В мире существует как минимум два человека по имени Ли Сын Хун (LEE Seung-Hoon). Первый - корейский рэпер (26 лет), второй - корейский конькобежец (29 лет). Второй является промежуточным лидером Игр-2018 в соревновании конькобежцев на дистанции 5000 м. Его время - 6:14.15.

В связи с этим объявляю музыкальную паузу