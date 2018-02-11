Медведева выиграла короткую программу командного турнира с рекордом мира

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе фигуристок на командном турнире в рамках Олимпиады-2018, обновив мировой рекорд.

Двукратная чемпионка мира и Европы заработала 81,06 балла, что теперь является новым мировым рекордом в коротких программах. Предыдущий рекорд также принадлежал Медведевой – 80,85.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье – канадка Кэйтлин Осмонд (71,38).

Победа Медведевой в короткой программе добавила в копилку сборной России 10 баллов, благодаря чему отечественная команда, набрав 31 очко, опередила США и вышла на второе место. Американская фигуристка Брэди Теннелл заняла в короткой программе пятое место и теперь в активе команды США 29 очков – третье место.

На первом месте находится Канада – 35 очков.

В пятерку лучших, которые продолжат борьбу в произвольной программе, вошли также Италия и Япония – по 26 очков.

В воскресенье пройдет произвольная программа в соревновании спортивных пар. Российскую команду здесь представят Наталья Забияко и Александр Энберт. В короткой программе сборную России представили, заняв первое место, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.