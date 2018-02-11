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Россияне стали третьими в произвольной программе спортивных пар на командном турнире

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская спортивная пара фигуристов Наталья Забияко/Александр Энберт заняла третье место по итогам произвольной программы на командном турнире, который проходит на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Они заработали 133,28 балла.

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Первое место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд на первом месте (148,51 балла), второе – итальянцы Валентина Маркеи/Ондржей Готарек (138,44), четвертое – американцы Алекса Шимека/Крис Книрим (126,56), пятое – японцы Миу Судзаки/Рюити Кихара (97,67).

За три оставшиеся дисциплине командного турнира позиции сборных выглядят следующим образом: 1.Канада – 45 очков, 2.Россия – 39, 3.США – 36, 4.Италия – 35, 5.Япония – 32.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: фигурное катание, Олимпиада-2018
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