Норвежский лыжник Крюгер выиграл скиатлон на Играх-2018

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер финишировал первым в мужском скиатлоне (15 км классическим ходом+15 км коньковым ходом) на Олимпиаде в Пхенчхане.

Время победителя – 1 час 16 минут 20 секунд.

Второе и третье места заняли его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю (8 секунд отставания) и Ханс Кристер Холунн (9,9) соответственно.

Лучшим из россиян стал Денис Спицов, финишировавший четвертым. На заключительных отрезках гонки он сохранял шансы на место в числе призеров, а одну из контрольных точек (20,02 км) пересек во главе пелотона. Финишную черту он пересек спустя 12,7 секунды после победителя.

Остальные российские представители, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 23.Андрей Виценко, 29.Андрей Мельниченко, 30.Андрей Ларьков.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.