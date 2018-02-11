Три российские фристайлистки пробились в финал ОИ в могуле

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Фристайлистки Екатерина Столярова, Регина Рахимова и Марика Пертахия завоевали путевки в финал олимпийских соревнований в могуле.

Во вторых квалификационных заездах они показали соответственно второй, четвертый и седьмой результаты.

Первой стала американка Тесс Джонсон.

Финал запланирован на воскресенье. Начало – 16:10 мск.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.