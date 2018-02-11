Немецкий биатлонист Пайффер выиграл спринт на Олимпаде-2018

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU -Немец Арнд Пайффер стал победителем спринтерской гонки (10) км в соревновании биатлонистов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Дистанцию он преодолел за 23 минуты 38,8 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Вторым стал представитель Чехии Михал Крчмарж, который, отстрелявшись без промахов, уступил победителю 4,4 секунды.

Бронзу Пхенчхана-2018 завоевал итальянский биатлонист Доминик Виндиш. С одним промахом он проиграл первому месту 7,7 секунды.

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев заняли 57-е и 83-е места (в гонке приняли участие 87 спортсменов). Бабиков допустил четыре промаха и проиграл чемпиону 2 минуты 9,7 секунды. Елисеев, промахнувшийся пять раз, уступил победителю 3 минуты 20,5 секунды.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.