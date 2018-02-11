Российские хоккеистки уступили Канаде в матче Олимпиады

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от соперниц из команды Канады в первом своем матче олимпийского турнира.

Результат встречи – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу канадских хоккеисток.

Следующий матч российская команда проведет против сборной США в понедельник. Начало – 15:10 мск.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.