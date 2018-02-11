Сборная Германии сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Команда Германии продолжает лидировать в медальном зачете зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

По итогам соревнований, прошедших в воскресенье, в активе немецкой команды теперь 3 золотые и 1 бронзовая медали.

На втором месте располагается команда Нидерландов – 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На третьем – сборная Норвегии (1, 4, 3).

Олимпийская команда России в отчетный соревновательный день медалей не завоевала, в ее активе 1 бронзовая медаль, которую в субботу в ее копилку принес шорт-трекист Семен Елистратов. В медальном зачете российская команда делит 11-14-е места с Финляндией, Италией и Казахстаном.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.