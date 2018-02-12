Олимпийский онлайн. День четвертый

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Все идет к тому, что как минимум фигуристы нас сегодня порадуют медалью - в командном зачете. После произвольной программы мужчин, где наш Михаил Коляда стал вторым, российская команда упрочила второе место: увеличила отрыв от идущей третьей команды США, но и отставание от лидирующей Канады. Сейчас стартует произвольная программа среди женщин, где Россию представит действующая чемпионка Европы Алина Загитова. И все идет к тому, что Канада досрочно обеспечит чемпионство, а Россия - как минимум бронзу.