Олимпийский онлайн. День четвертый

Российские фигуристы имеют все шансы стать медалистами Игр-2018
Наилучший промежуточный результат среди наших - у Ирины Аввакумовой, четвертое место
Четыре российские прыгуньи на лыжах с трамплина вышли в финал
Взявшая за привычку побеждать Ирен Вюст
Таким образом, Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Ранее по одной награде высшего достоинства она завоевала в Турине-2006 и Ванкувере-2010 и две – в Сочи-2014. Кроме того, она является трехкратным серебряным призером Сочи-2014, еще одну серебряную медаль выиграла недавно в Пхенчхане. Также на ее счету бронза Турина-2006.
Голландка Ирен Вюст завоевала золото Олимпиады-2018, выиграв забег на 1500 м.
Чуть подробнее про керлинг
Российские керлингисты проиграли швейцарцам в полуфинале ОИ-2018 https://t.co/Uow533vbC0— Интерфакс (@interfax_news) 12 февраля 2018 г.
Ирина Аввакумова идет второй в прыжках с трамплина
Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери завоевал золото зимних Игр-2018, выиграв соревнования в могуле. Второе место занял австралиец Мэтт Грэхем, третье – японец Даичи Хара.
Вообще, наших тут несколько - Александра Кустова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Инна Аввакумова.
Наталья Баранникова - восьмая в попытке пробиться в финал соревнований по прыжках на лыжах со среднего трамплина
Не участвуют представители России и в забеге конькобежек на дистанции 1500 м. Соревнование тоже в самом разгаре
Шведские хоккеистки сейчас обыгрывают корейских (в одном составе играют представительницы и Южной Кореи и Северной Кореи) со счетом 5:0
Идут финал фристайлистов в могуле - без, увы, участия россиян
Подробности последуют
Жаль
5:7 проиграли наши в матче полуфинала в керлинге
Антон Бабиков финишировал 40-м
Бронзу завоевал немец Бенедикт Долль
Итак, Мартен Фуркад - чемпион. Вторым финишную черту пересек Себастьян Самуэльссон, который все-таки швед, а не швейцарец - простите меня!
Российский биатлонист - на 41-м месте идет
У Антона Бабикова на четвертом рубеже ни одного промаха
Эх, в керлинге проигрываем 5:6...
Далее идет швейцарец Самюэльссон - 43,8 секунды отставания. Остальные прилично отстают и от самого швейцарца!
Немец Дольь едет вторым после заключительного выстрела, он отстает на 36,1 секунды
Пять попаданий! А ближайшие преследователи еще не подъехали! С победителем здесь, похоже, все ясно! Желаю Фуркаду выиграть золото! Потому что проиграть его он может только из-за травмы, а таких вещей я никому не желаю!!
Мартен Фуркад, тем временем, готовится к стрельбе, в одиночестве
Ну а мы еще ждем развития событий в керлинге. Там пока 5:4 в пользу россиян
Бабиков умудрился подняться еще выше! Теперь он на 49-й позиции (это после третьего огневого рубежа). Но отставание от первого места уже свыше четырех минут...
Увы, два промаха
Бабиков приступил к стрельбе
Один раз промахнулся Пайффер, а француз Мартен Фуркад, чье имя и фамилию пишу впервые со старта Олимпиады, не промахнулся ни разу и вышел в лидеры! Он стартовал восьмым. У него в этой гонке только один промах. Он опережает идущим вторым немца на 20 с лишним секунд!
Ну а сейчас биатлонисты приступят к стрельбе из положения стоя. Предпоследний огневой рубеж
5:4 - Россия вышла вперед в полуфинале турнира керлингистов в дабл-миксте против Швейцарии!
Некоторые стреляют (и едут, наверное, тоже) еще хуже, это позволило Бабикову подняться уже на 50-е место. Правда, отставание от первого места уже 3 минуты 3,3 секунды
Эх, опять промах (один) у Антона...
Бабиков стреляет
Первым огневую точку покинул Пайффер, следом за ним, спустя 9,2 секунды, его партнер по сборной Эрик Лессер. А спустя 11,5 секунд после Пайффера это сделал норвежец Тарьей Бе. Правда, за ним по пятам следует группа "ближайших преследователей"
Пайффер, в отличие от Эберхарда (1 промах) - без неточных выстрелов!
Ой, сколько их там! Толпа из 10 человек!
Ко второму огневому рубежу, тоже "лежачему", подошли лидеры
На 53-е место поднялся Антон Бабиков. Но отставание возросло до двух с половиной минут
На первом огневом рубеже у россиянина есть один промах
Бабиков преодолел отметку 2,0 км!
Но рубеж покинул одновременно с австрийцем Эберхардом. Точнее, проигрывая ему 0,8 секунды
Пайффер - без промахов
Началась стрельба!
4:4 в керлинге!!!
Лидирующая группа состоит из шести человек. Правда, Пайффер бежит с 6,4-секундным опережением (отметка 2,0 км)
О, поехал. Удачи, Антон!
Вот такой длинный абзац я написал, а Бабиков еще не поехал
И - тоже, кстати - стартовала мужская биатлонная гонка преследования. Первым в 10-километровый путь с четырьмя, сами знаете, какими, огневыми рубежами отправился триумфатор спринтерской гонки Арнд Пайффер (Германия). Россиянин Антон Бабиков тоже поедет, но спустя 2 минуты 10 секунд после немца, 57-м. Всего участников 60
Позади, кстати, четыре энда
При счете 4:2 в пользу Швейцарии сообщу, что победитель сыграет в финале с Канадой
2:2 в матче керлингистов Россия - Швейцария!
Чуть подробнее про биатлон
Немецкая биатлонистка Дальмайер выиграла гонку преследования на Олимпиаде https://t.co/M5Twe5qbQF— Интерфакс (@interfax_news) 12 февраля 2018 г.
Начался полуфинал матча керлингистов Россия - Швейцария в дабл-миксте. Пока проигрываем 0:2
Хоккеистки сборной Швейцарии победили Японию - 3:1
Вдруг вам это интересно?
Песков назвал слова Родченкова о Путине ложью https://t.co/VXPn1EUbUK— Интерфакс (@interfax_news) 12 февраля 2018 г.
Татьяна Акимова (20-й номер старта) финишировала 31-й, допустив четыре промаха. А Ульяна Кайшева (33-й номер старта), заняла 52-е место, у нее пять неточных выстрелов.
Вторая - Кузьмина, третья - Бескон!
Все, Лаура Дальмайер - победительница гонки, с чем мы ее и поздравляем!
У Кайшевой - +1 промах
У Акимовой +2 промаха
Кузьмина промахнулась еще раз, отстает от первого места почти на минуту и ведет борьбу за серебро с француженкой Анаис Бескон
Ну что ж, все идет к тому, что Дальмайер выигрывает вторую подряд олимпийскую гонку. Она точна на заключительном огневом рубеже и покидает его с явным преимуществом перед преследователями
Ну а Кайшева - 35-я, три с лишним минуты отставания
Акимова после третьего рубежа идет 22-й, у нее одни двойки. Отстает от лидера на 2 минуты 22,1 секунды
Два промаха у Кайшевой на первой стойке!
Акимова ни раз не промахнулась на третьем рубеже, правда, с пятым выстрелом затянула
Но Дальмайер, безупречно отстреляв на третьем огневом рубеже (стоя), вернула лидерство. А Кузьмина, промахнувшись дважды, уступает лидеру почти на 40 секунд
Протяженность дистанции - 10 км.
По отметке 5,6 км мы видим, что Кузьмина вышла на первое место, опережает она Дальмайер на 0,7 секунды
Кайшева сейчас промахнулась дважды и теперь она 38-я
Она теперь 27-я
Еще один промах у Акимовой(
На третье место переместилась отстрелявшая на ноль швейцарка Ирене Кадуриш
По одному штрафному кругу заработала эта троица на второй стрельбе из положения лежа
На второе место поднялась россиянка, но выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина. Она проигрывает лидеру 14,3 секунды. Следом идет Вероника Виткова из Чехии с отставанием от первого места в 17,3 секунды. Это показатели по отметке 3,6 км. Тройка лидеров идет без промахов
На отметке после первого огневого рубежа Акимова идет 22-й с отставанием от лидера на 1 минуту 42,9 секунды. Кайшева - 28-я: 1:54,2
Кайшева - без промахов на лежке
Акимова на первом огневом рубеже промахнулась один раз
Дальмайер отстрелялась без промахов (лежа) и продолжает лидировать
На отметке 0,9 км Акимова уже 22-я, Кайшева - 33-я
Все участницы стартовали, даже Кайшева!
НУ НАЧАЛОСЬ!!!
Татьяна Акимова (№20) стартует через 1 минуту 18 секунд после Дальмайер, Ульяна Кайшева (№33) - через 1 минуту 52 секунды
Победительница спринтерской гонки немка Лаура Дальмайер на старте будет иметь гандикап в 24 секунды перед серебряным призером норвежки Маре Олсбю
Ну а сейчас стартует женская гонка преследования!!! Биатлон!
Он среди нас
혼밥 문의가 많아 풀영상을 올려봅니다. #수호랑혼밥 #2018평창 #마스코트 #수호랑 Now is the right time to say, #BonAppétit! #PyeongChang2018 #mascot #Soohorang #dinner🍔🍕 🍜 pic.twitter.com/xihL4wtBRH— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 12 февраля 2018 г.
Томас Бах посетит Северную Корею, сообщают европейские СМИ со ссылкой на неназванного представителя МОК. Планируется, что визит состоится после окончания Олимпиады
Немного о политике:
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК внес свой вклад в процесс нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР, сообщает в понедельник AP.
"Спорт не может обеспечивать мир. Мы не можем руководить политическими переговорами. Но мы показали, что переговоры могут привести к положительному результату", - сказал Бах.
Среди других стран главным претендентом на лидерство в общекомандном медальном зачете (по количеству наград) респонденты называют США (26%) и Китай (15%). По 5% респондентов в качестве потенциальных лидеров назвали Норвегию и Германию
В свою очередь 14% считают, что сборная из РФ не войдет даже в пятерку по количеству завоеванных медалей. А вот 15% ответить затруднились
Результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 2-3 февраля среди 2000 респондентов, говорят: каждый третий опрошенный (34%) полагает, что сборная по количеству медалей в итоге окажется на втором-третьем месте, 15% - что на четвертом.
Между тем, большинство россиян верят в успешное выступление российской сборной на Олимпийских играх: 22% надеются на первое место по количеству завоеванных медалей, сообщает ВЦИОМ
Нам напоминают, как закрывались Игры-2010 в Ванкувере
Canada's own, @Alanis, performs Wunderkind to close out #Vancouver2010 🇨🇦‼️ Join our #MusicMonday during @pyeongchang2018 🎵❄️ pic.twitter.com/s7Ph2YSAaV— Olympic Channel (@olympicchannel) 12 февраля 2018 г.
Почти час остался до старта ближайшей биатлонной гонки в рамках Игр
Отыщите здесь Алину Загитову
Почему бы и нет?
Поздравляю сборную команду России по фигурному катанию с завоёванным серебром 🥈! Молодцы!— Yelena Isinbaeva (@yelenaisinbaeva) 12 февраля 2018 г.
Мне очень нравится тенденция, чувствую золото не за горами!
Вперёд Россия!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 https://t.co/qUv2vTEROw pic.twitter.com/ixv2kYzP7I
В самом разгаре матч женского хоккейного турнира Япония - Швейцария. Пока 0:0
Сноуборд - интересный вид спорта
Cleo’s watching the snowboarding #olympics pic.twitter.com/LYm7nSrmBU— Mikey🌹 (@pewpy) 12 февраля 2018 г.
Как правильно начинать рабочую неделю-2
Проснуться ни свет ни заря, чтобы посмотреть как Коляда откатал произвольную 💪— Ксюша Илюша (@ilyushina_ksyu) 12 февраля 2018 г.
С серебром всех нас!🎉 #figureskating #Russia #OAR #olympics
Поздравление всем участникам зимней Олимпиады. Нас с вами тоже касается: ведь мы в той или иной степени тоже участвуем в Играх - хотя бы в качестве наблюдателей
We wish luck to all the participants at Winter #Olympics— Crackitt (@crackitt_) 12 февраля 2018 г.
May the best sportsperson win. :)#VisualMarketing #Sports pic.twitter.com/zEIJZuvSvv
Как правильно начинать рабочую неделю
Посмотрел выступление Медведевой , сердце екнуло , это было сильно #Olympics #Медведева #фигурноекатание ⛸— gospodealone (@konohaSenpai2) 12 февраля 2018 г.
Но на самом деле там поздравляют всех призеров, не только российских
В твиттере МОК поздравили российских фигуристов
Congratulations #OAR on #Silver at the #FigureSkating Team Event!#PyeongChang2018 #FigureSkating @ISU_Figure pic.twitter.com/z4ohVIGMb9— Olympic Channel (@olympicchannel) 12 февраля 2018 г.
Хоккеисты сборной России провели тренировку
Наша мужская сборная сегодня провела первую тренировку в олимпийской деревне. Рассказываем и показываем, как она прошла: https://t.co/9YtL4ooBPo pic.twitter.com/dWd63SiOsB— Хоккей России (@russiahockey) 12 февраля 2018 г.
В южнокорейскую столицу прибыла северокорейская команда по тхэквондо, сообщает в понедельник агентство "Ренхап". 28 спортсменов в понедельник участвуют в совместном с южнокорейскими спортсменами показательном выступлении, приуроченном к Олимпиаде. На мероприятие были приглашены 250 гостей.
В результате активного распространения вируса в преддверии открытия Олимпиады-2018, которое состоялось 9 февраля, около 1,2 тыс. охранников были отстранены от выполнения обязанностей, их отправили на карантин. Выздоровления!
Их сменили на посту военнослужащие.
В комитете подчеркнули, что среди заболевших нет олимпийских спортсменов и членов иностранных делегаций. Ну хотя бы так!
При этом 68 зараженных уже выздоровели и больше не находятся на карантине. Молодцы!
Накануне днем стало известно о 19 новых случаях заражения.
Между тем, в комитете организации Олимпиады в Пхенчхане в понедельник заявили, в общей сложности, о 177 подтвержденных случаях заражения норовирусом, сообщают южнокорейские СМИ.
Ниче так селфи не нуждающихся в особом представлении фигуристов
#Olympics 🇷🇺🇷🇺🇷🇺👏🏼👏🏼👏🏼😭😭😭🙏🏼🙏🏼🙏🏼— ❤️Jenny❤️#EB (@ErikaRusia) 12 февраля 2018 г.
2️⃣nd place ✊🏼 pic.twitter.com/BuN4lGD4Sr
Реакция министра спорта России Павла Колобкова на успех российских фигуристов:
"Очень рад за ребят! Эта медаль доказывает, что наши спортсмены - в числе лидеров фигурного катания! Поздравляю всех, кто боролся за эту награду, и желаю нашим фигуристам успехов в личных турнирах", - цитирует Колобкова пресс-служба министерства спорта.
Традиционно напомним, что: российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).
На круговом раунде россияне переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии.
Россию представляют Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
Не забываем, что через пять часов пять минут должен начаться полуфинальный матч по керлингу в дабл-миксте Россия - Швейцария
Наши на пьедестале. Но пока без медалей: награды теперь принято вручать на следующий день после их выигрыша (не очень понимаю, почему)
А вот этот теплый светлый твит не удалят, я уверен!
Самый эмоциональный момент в комментарии наших фигуристов❤️❤️❤️ pic.twitter.com/lERhkucXQg— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 12 февраля 2018 г.
Да и твит с Бьорндаленом автор этого самого твита удалил. Что происходит вообще?
Поправили! :)
А предыдущий пост удалили, поэтому в нашей трансляции она теперь кривовато выглядит, словно заканчиваются средства в интернет-симке
12FEB Figure Skating - Team Event— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 12 февраля 2018 г.
🥇Gold CAN🇨🇦
🥈Silver OAR
🥉Bronze USA🇺🇸
Congratulations.🎉 pic.twitter.com/I3FL4dWwMG
В протоколе на сайте Олимпиады указано, что Россия (ну, ок, OAR - Olympic Athlet from Russia) - втором месте, сборная США - на третьем. Да и сам я подсчитал очки, в школе хорошие учителя были, научили. В общем, в твиттере Олимпиады напутали!
Ну нет, они явно что-то напутали! Мы вторые, а США - третьи!
12FEB Figure Skating - Team Event— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 12 февраля 2018 г.
🥇Gold CAN🇨🇦
🥈Silver USA🇺🇸
🥉Bronze OAR
Congratulations.🎉 pic.twitter.com/Jl1c6vc7Uv
Итоговая таблица командного турнира фигуристов, после произвольной программы танцоров, выглядит следующим образом: 1.Канада - 73 очка, 2.Россия - 66, 3.США - 62, 4.Италия - 56, 5. Япония - 50.
Жаль, что великий Бьорндален не выступит в Пхенчхане в качестве действующего биатлониста.
A true #Olympic hero: Ole Einar Bjørndalen (1974). He is the most medaled Olympian in the history of the Winter Olympic Games.— 📷 History Photographed (@HPhotographed) 12 февраля 2018 г.
Nagano 1998: 🥇🥈
Salt Lake City 2002: 🥇🥇🥇🥇
Torino 2006: 🥈🥈🥉
Vancouver 2010: 🥇🥈
Sotchi: 🥇🥇#Olympics #Norway #Sport #Biathlon pic.twitter.com/rWIQelFrmS
.....
МОК выделил зону траура в олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане https://t.co/Tr1d7X1oVa— Интерфакс (@interfax_news) 12 февраля 2018 г.
Чуууть подробнее про сноуборд
Андерсон, кстати, стала двукратной олимпийской чемпионкой
#TeamUSA medal count after @JamieAsnow strikes #gold!— Austin Kellerman (@AustinKellerman) 12 февраля 2018 г.
🥇 - 2️⃣
🥈 - 1️⃣
🥉- 1️⃣#Olympics #PyeongChang2018 (via @NBCOlympics) pic.twitter.com/HlvnZ7Y3So
Медальный зачет в настоящий момент выглядит следующим образом.
Софья Федорова - восьмая в соревновании сноубордисток. Золото завоевала американка Джейми Андерсон
А бронзу командного турнира завоевала сборная США
Боброва и Соловьев в итоге заняли третье место в произвольной программе танцоров
Если я правильно понимаю, Федорова в соревновании сноубордисток фигурирует на шестом месте
Впереди выступления канадской и американской пар
А Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев лидируют в произвольной программе танцоров на командном турнире фигуристов
Россиянка Софья Федорова сейчас борется за медаль среди сноубордистов в слоупстайле
Кстати, в полуфинале керлингистов в дабл-миксте Канада обыграла Норвегию - 8:4. В финале канадцы сыграют с победителем пары Россия - Швейцария, которые начнут свой матч сегодня же, в 14:05.
Спецподдержка олимпийских атлетов из России
Футболисты «Енисея» в игре с венгерским клубом «Сегет 2011» поддержали сборную России на Олимпиаде 2018.#Olympics #OAR pic.twitter.com/OeuifBPbPO— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 10 февраля 2018 г.
В общем, все это неплохо расписано тут
Российские фигуристы досрочно завоевали серебро командного турнира ОИ https://t.co/zNzOOql1VI— Интерфакс (@interfax_news) 12 февраля 2018 г.
За первое место в программе дается 10 очков, за второе – девять, за третье – восемь, за четвертое – семь, за пятое – шесть. В произвольных программах принимают пять лучших сборных по итогам коротких программ.
Позиции команд выглядят следующим образом: 1Канада – 63 очка, 2.Россия – 58, 3.США – 53, 4.Италия – 49, 5. Япония – 44.
Итальянка Каролина Костнер (134,00) и японка Каори Сакамото (131,91), заняли четвертое (семь баллов) и пятое (шесть) места соответственно.
Итак. Загитова заняла в произвольной программе первое место, заработав 158,08 балла. Это принесло России в зачете турнира 10 баллов. Второе место заняла представительница США Мираи Нагасу – 137,53, что принесло американской команде девять баллов. Третьей стала канадка Габриэль Далеман (137,14) – восемь баллов.
Итак, Россия - серебряный призер!!!
С внушительным отрывом от преследовательниц выиграла Алина Загитова произвольную программу! Подробности, конечно же, последуют!!!
"РОССИЯ! РОССИЯ!" - активно и продолжительно раздается с трибун!!!
Отлично выступила Загитова!!!
Чисто проводит свой прокат россиянка!
Костнер - третья! Сейчас выступит Алина Загитова!
Сейчас выступит итальянка Каролина Костнер. Может быть, мы досрочно станем медалистами
Канадка Габриэль Далеман занимает второе место, вслед за США. То есть 10 очков она не заработает. Но.... Не стала ли Канада чемпионом досрочно?
Итак, сейчас лидирует американка Мираи Нагасу, второй идет японка Каори Сакамото
В соревновании фигуристов наша Загитова выступит последней, пятой
Все идет к тому, что как минимум фигуристы нас сегодня порадуют медалью - в командном зачете. После произвольной программы мужчин, где наш Михаил Коляда стал вторым, российская команда упрочила второе место: увеличила отрыв от идущей третьей команды США, но и отставание от лидирующей Канады. Сейчас стартует произвольная программа среди женщин, где Россию представит действующая чемпионка Европы Алина Загитова. И все идет к тому, что Канада досрочно обеспечит чемпионство, а Россия - как минимум бронзу.
Коляда стал вторым в произвольной программе на командном турнире фигуристов https://t.co/ARbicvzvyI— Интерфакс (@interfax_news) 12 февраля 2018 г.
Сегодня планируется разыграть шесть комплектов наград. Подробности - здесь.
Шесть комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пхенчхане https://t.co/dCGaYr2Y4G— Интерфакс (@interfax_news) 12 февраля 2018 г.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" продолжает цикл олимпийских трансляций!