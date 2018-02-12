Немецкая биатлонистка Дальмайер выиграла гонку преследования на Олимпиаде

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Немка Лаура Дальмайер стала победительницей женской гонки преследования (10 км) в биатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане.

В качестве победительницы ранее прошедшего спринта она стартовала первой и с одним промахом преодолела дистанцию за 30 минут 35,3 секунды.

Второй стала выступающая за Словакию россиянка Анастасия Кузьмина (стартовала 13-й). С четырьмя промахами она отстала от победительницы на 29,4 секунды. Спустя 0,2 секунды финишную черту пересекла (стартовала 19-й) француженка Анаис Бескон. На ее счету один промах.

Таким образом, Дальмайер стала двукратной победительницей Игр-2018.

Что касается представителей олимпийской команды России, то Татьяна Акимова (20-й номер старта) финишировала 31-й, допустив четыре промаха. А Ульяна Кайшева (33-й номер старта), заняла 52-е место, у нее пять неточных выстрелов.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.