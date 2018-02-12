Норвежка Лундбю выиграла ОИ в прыжках на лыжах со среднего трамплина

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская прыгунья на лыжах с трамплина Марен Лундбю завоевала "золото" зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Она набрала 264,6 балла.

Второй стала немка Катарина Альтхаус (252,6), третьей – японка Сара Таканаси (243,8).

Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, занявшая четвертое место (230,7).

Остальные российские спортсменки в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 24.Александра Кустова,25.Софья Тихонова, 27.Александра Баранникова.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский атлет из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.