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Сборная Германии сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Есть обновление от 20:36

Россия делит 11-12-е места с Чехией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Команда Германии продолжает лидировать в медальном зачете зимних Игр-2018 в Пхенчхане.

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По итогам соревнований, прошедших в понедельник, в активе немецкой команды теперь 4 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

На втором месте располагается команда Нидерландов - 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. На третьем - сборная Норвегии (2, 4, 3).

Олимпийская команда России в отчетный соревновательный день завоевала серебро – в командном турнире фигуристов. Теперь в ее активе по одной серебряной и бронзовой медали, с этими показателями она делит 11-12-е места с Чехией.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018
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Германия4127
Нидерланды3227
Норвегия2439
Канада2417
США2114
Франция2013
Швеция1102
Южная Корея1001
Австрия1001
Россия0123
 
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