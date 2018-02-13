Российские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Белорукова стала обладательницей бронзовой медали в спринтерской гонке лыжниц на Олимпиаде-2018.

Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон, серебряной медалисткой стала Майкен Касперсен Фалла.

Еще одна россиянка, Наталья Непряева, заняла четвертое место.

Кроме того, Александр Большунов завоевал бронзу в лыжном спринте на Олимпиаде в Пхенчхане.

Золото в этой дисциплине завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клабо, серебряным призером стал итальянец Федерико Пеллегрино.

Теперь в активе олимпийской команды России пять медалей - одна серебряная и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК).