Голландский конькобежец Нейс стал чемпионом ОИ на дистанции 1500 м

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Голландец Кьелд Нёйс выиграл золотую медаль зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане на дистанции 1500 м.

Его результат - 1 минута 44,01 секунды.

Серебряная награда досталась еще одному представителю Голландии Патрику Русту, который уступил победителю 0,85 секунды, а бронза - южнокорейцу Ким Мин Соку (+0,92).

Россиянин Сергей Трофимов - 18-й (+2,68).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.