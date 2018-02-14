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Хоккей с шайбой15:10Мужчины, Россия - Словакия, Группа Вонлайнподробнее

Олимпийский онлайн. День шестой

Продолжаем вести наблюдение

Олимпийский онлайн. День шестой
Шведская биатлонистка Анна Магнуссон
Фото: Reuters

Продолжаем вести наблюдение

06:00

Всем здравствуйте! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня в рамках зимней Олимпиады в Пхенчхане!

06:00

06:01

Вчерашний день был для нас результативным, мы заработали три медали! И пусть они бронзовые, все равно они доставили нам немалое количество положительных эмоций! А вдруг нам удастся что-то выиграть и сегодня?

06:02

Прямо сейчас идет короткая программа фигуристов в соревновании спортивных пар. Российскую команду представляют три пары! Одна из них - Кристина Астахова/Алексей Рогонов - уже откатала и сейчас является промежуточным лидером программы! На их счету 70,52 балла. На втором месте - пара из КНДР Рем Тхэ Ок/Ким Джу-Сик. У них 69,40 балла.

06:04

Всего же короткую программу откатали 10 пар из 22

06:05

Российски пары Наталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов будут выступать 20-й и 22-й соответственно

06:06

Напомним, одна медаль в фигурном катании у нас уже есть - это серебро в командном турнире

06:06

Ну и традиционно напомним, что российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

06:22

Сегодня сборная России по хоккею сыграет со Словакией (начало - 15:10 мск). Это матч - мужского олимпийского хоккейного турнира. Турнира, в котором российская команда, по мнению букмекеров, является однозначным фаворитом

06:48
А вот и первый победитель дня!

07:00

17 пар откатали короткую программу. Сейчас лидируют два дуэта из Китая. Россияне Астаховаи Рогонов сейчас на промежуточном пятом месте

07:07

07:30

Наталья Забияко/Александр Энберт показали сейчас лишь шестой результат - 74,35

07:40

Китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун все еще лидирует, в ее активе 82,39 балла. Ну а сейчас выступают Евгения Тарасова/Владимир Морозов!!

07:42

Россияне стали вторыми! 81,68 балла!

07:55

Третьим стал канадский дуэт Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (76,82).

07:55

На произвольную программу квалифицировались и другие пары из России. Дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт показала восьмой результат (74,35), пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов – 10-й (70,52).

07:56

Произвольная программа запланирована на четверг. Начало - 4:30 мск

08:14

Нам напоминают о том, что было вчера. Кого-нибудь узнаете на самом первом кадре?

08:16

Кстати, там в твите указано, что вчерашний день был четвертым на ОИ! Кто как пишет! Мы начали олимпийский отсчет с 9 февраля, дня официального открытия Олимпиады. Некоторые - 8 февраля, когда прошли первые квалификационные соревнования. А для других Игры начались 10 февраля, когда были разыграны первые медали. Бардак, в общем, творится в этом мире))

08:32

Сегодня стартовал женский турнир по керлингу. И российская сборная сейчас как раз играет с Великобританией. Пока проигрываем - 0:3

08:54

Соревнования по горнолыжному спорту в слаломе среди женщин, запланированные на среду в рамках ОИ, перенесены на 16 февраля, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады-2018.

08:54

Перенос связан с сильным ветром.

08:58

Что там в керлинге? Счет мы размочили, но отрыв в нем стал крупнее - 1:5

09:03

Хорошая картинка. Но не очень понятно, почему чувак в красном схватился за лицо? Не иначе, как от конькобежца в сером случайно досталось

09:24

В керлинге уступаем в данный момент 3:6

09:24

Это, не помешало бы отметить, матч первого кругового раунда

09:38

А чем во время керлинга занимаетесь вы?

09:57

К сожалению, российские керлингистки уступили британским со счетом 3:10

10:13

Кстати, перенесли соревнования и по биатлону!!!

10:27

Лидеры медального зачета

10:40

Все оказалось просто

11:12

Немного олимпийской гифки вам

11:35

Двоеборец Эрнест Яхин стал 21-м после прыжков на лыжах с трамплина. 21-м стартует и во второй части программы - в беге на лыжах. Он это сделает через 2 минуты 16 секунд после лидера, австрийца Франца-Йозефа Рерля

11:37

Сама лыжная гонка, надо признать, стартует в 12:00 мск (если ее не перенесут)

11:58

Северокорейские болельщики не стали следовать призыву Международного олимпийского комитета (МОК), попросившего их отказаться от демонстрации на соревнованиях флага объединенной Кореи с изображением островов Лианкур, суверенитет над которыми оспаривается между Японией и Южной Кореей, сообщают в среду южнокорейские СМИ.

11:58

Первый раз подобный флаг, на котором спорные острова изображены в составе Кореи, был использован еще до официальной церемонии открытия Олимпийских игр во время тренировочного матча между объединенной женской хоккейной сборной двух Корей и командой Швеции.

11:58

Японское правительство тогда раскритиковало использование этого флага и назвало подобные действия неприемлемыми. В МОК после получения жалобы от Токио заявили, что использование этого флага нарушает установленные правила, поскольку содержит политическую подоплеку. В итоге МОК рекомендовал КНДР и Южной Корее отказаться от флага с изображением островов Лианкур. В южнокорейском МИД тогда заявили, что уважают решение МОК и изменят флаг. После этого спортсмены стали выходить уже под другой версией флага объединенной Кореи, на котором не изображены спорные острова.

11:59

Однако, по сообщениям СМИ, члены приехавшей из КНДР группы поддержки все же пренебрегли рекомендацией МОК и продолжают использовать на соревнованиях флаги с изображением островов Лианкур в составе Кореи.

11:59

Группа островов Лианкур (японское название - Такэсима, корейское название - Токто) расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией.

11:59

В тему болельщиков из Северной Кореи: очередная подборка фотографий в исполнении наших девушек:

12:06

Стартовала лыжная гонка в двоеборье

12:07

Первый гол на Играх кореянки провели в ворота потомков родоначальников хоккея

12:09

Но матч завершился победой Канады - 4:1

12:15

На отметке 5 км (надо пробежать столько же) двоеборец Яхин уже не 21-й, а 31-й. Отставание - 2 минуты 17 с чем-то секунд

12:28

Немец Эрик Френцель стал чемпионом Игр в двоеборье

12:37

Россиянин Эрнест Яхин - 38-й

12:50

Керлингист сборной США Мэтт (не британский автогонщик Льюис, не американский лыжник Саймон) Хэмилтон

13:19

Я тут стараюсь изо всех сил, пишу про двоеборье, картинки про американских керлингистов выкладываю, намекаю на то, что у них могут быть однофамильцы; даже про перенос некоторых соревнований написал. Но нет же, коллеги меня спрашивают: "А во скока хоккей?" Им, видите ли, без него скучно.

Матч Россия - Словакия начнется в 15:10 по московскому времени. Это будет игра группы В. В это же время в рамках этой же группы начнут играть (друг против друга) США и Словения.

13:26

Почему, кстати, 15:10? Так сложно было на 15:00 назначить?

13:41

С пониманием отношусь к решению организаторов

13:51

В 13:00 начались женские забеги в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 1000 м. Россиянка Ангелина Голикова пробежала в паре с канадкой Кейлин Ирвайн и победила. Но у нее на данный момент девятое время, что как-то не располагает на надежды о шансах попасть в призеры

14:17

Чемпионкой в забеге конькобежек стала Йорин тер Морс - естественно, из Голландии

14:18

Россиянка Голикова - 22-я

14:29

Отчего же не встретить? Конечно, встретим

14:37

Начались попытки в заездах на санях-двойках среди мужчин. От России выступают Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев.

15:01

Считанные минуты остаются до начала матча Россия - Словакия. Для него мы завели отдельную трансляцию. Просим любить и жаловать!

15:12

Александр Денисьев/Владислав Антонов в соревнованиях на санях двойках идут на 11-м месте, Андрей Богданов/Андрей Медведев - на 19-м

15:19

А хоккеисты сборной России выигрывают у словаков уже со счетом 2:0!

15:23

Кстати, голландка Йорин тер Морс не просто выиграла конькобежный забег (1000 м), но и с олимпийским рекордом - 1:13.56. Предыдущий держался с 2002 года

15:35

Скоро у саночников начнется решающая попытка

15:47

Словакам удалось отыграться в хоккейном матче с Россией. Там ничья - 2:2.

15:54

А вот и рекордсменка-конькобежка

16:11

Немецкая пара саночников Тобиас Вендль и Тобиас Арльд - олимпийские чемпионы! Везет им....

16:23

Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли 11-е место, Андрей Богданов и Андрей Медведев - 12-е

16:37

Молодые российские спортсмены, которые выступают на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, показывают неплохие результаты, заявил журналистам министр спорта Павел Колобков.

"Конечно, если бы была допущена вся наша команда в полном составе... Понятно, что на Олимпиаде не хватает Шипулина, Устюгова, Ана, Кулижникова. Очень приятно, что молодые ребята проявляют себя. Две вчерашних бронзовые медали наших лыжников обнадеживают. У нас есть хороший резерв к следующей Олимпиаде", - сказал министр.

16:38

"Очень приятно было видеть, как медали завоевывают Елистратов, фигуристы. Думаю, если бы в фигурном катании были бы допущены еще две наших пары, была бы возможность варьировать состав. Но что сейчас говорить в сослагательном наклонении. Ребята, которые выступают на Олимпиаде, показывают очень приличный уровень. Приятно, что есть поддержка нашей команды на трибунах, много болельщиков, нас поддерживают корейцы. Отношение спортсменов других стран - разное, но в целом отношение к нашим спортсменам и их выступлениям - позитивное", - добавил он.

16:40

В хоккейном матче Россия - Словакия завершился второй период. Счет по-прежнему равный - 2:2

17:08

Хоккеисты сборной России уже уступают Словакии - 2:3

17:20

Ну а Германия сохранила лидерство в общемедальном зачете!

17:24

На втором месте Нидерланды, на третьем - команда США

17:33

Ну а Россия - на 12-м месте!

17:33

Кстати, российские хоккеисты проиграли Словакии - 2:3. Жааааль :(

17:34

На этом мы завершаем нашу трансляцию! Встретимся завтра ранним утром. Быть может спортивные пары фигуристов порадуют нас утренним золотом?)

17:35

До свидания!!

Теги: Олимпиада-2018
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