Олимпийский онлайн. День шестой

13:19

Я тут стараюсь изо всех сил, пишу про двоеборье, картинки про американских керлингистов выкладываю, намекаю на то, что у них могут быть однофамильцы; даже про перенос некоторых соревнований написал. Но нет же, коллеги меня спрашивают: "А во скока хоккей?" Им, видите ли, без него скучно.

Матч Россия - Словакия начнется в 15:10 по московскому времени. Это будет игра группы В. В это же время в рамках этой же группы начнут играть (друг против друга) США и Словения.