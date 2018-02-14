Олимпийский онлайн. День шестой

Продолжаем вести наблюдение
Всем здравствуйте! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня в рамках зимней Олимпиады в Пхенчхане!
Шесть комплектов наград разыграют участники Олимпиады в среду https://t.co/bQTp0oKemm— Интерфакс (@interfax_news) 14 февраля 2018 г.
Вчерашний день был для нас результативным, мы заработали три медали! И пусть они бронзовые, все равно они доставили нам немалое количество положительных эмоций! А вдруг нам удастся что-то выиграть и сегодня?
Прямо сейчас идет короткая программа фигуристов в соревновании спортивных пар. Российскую команду представляют три пары! Одна из них - Кристина Астахова/Алексей Рогонов - уже откатала и сейчас является промежуточным лидером программы! На их счету 70,52 балла. На втором месте - пара из КНДР Рем Тхэ Ок/Ким Джу-Сик. У них 69,40 балла.
Всего же короткую программу откатали 10 пар из 22
Российски пары Наталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов будут выступать 20-й и 22-й соответственно
Напомним, одна медаль в фигурном катании у нас уже есть - это серебро в командном турнире
Ну и традиционно напомним, что российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).
Сегодня сборная России по хоккею сыграет со Словакией (начало - 15:10 мск). Это матч - мужского олимпийского хоккейного турнира. Турнира, в котором российская команда, по мнению букмекеров, является однозначным фаворитом
Букмекеры назвали сборную России по хоккею однозначным фаворитом Игр https://t.co/1GJ8Hh8swq— Интерфакс (@interfax_news) 13 февраля 2018 г.
Американский сноубордист Уайт стал трехкратным чемпионом ОИ в хаф-пайпе https://t.co/yRUT7ub52C— Интерфакс (@interfax_news) 14 февраля 2018 г.
17 пар откатали короткую программу. Сейчас лидируют два дуэта из Китая. Россияне Астаховаи Рогонов сейчас на промежуточном пятом месте
Олимпийцы Потылицына и Денщиков поженились перед отъездом на Игры-2018 https://t.co/35sqoVDtUr— Интерфакс (@interfax_news) 14 февраля 2018 г.
Наталья Забияко/Александр Энберт показали сейчас лишь шестой результат - 74,35
Китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун все еще лидирует, в ее активе 82,39 балла. Ну а сейчас выступают Евгения Тарасова/Владимир Морозов!!
Россияне стали вторыми! 81,68 балла!
Третьим стал канадский дуэт Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд (76,82).
На произвольную программу квалифицировались и другие пары из России. Дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт показала восьмой результат (74,35), пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов – 10-й (70,52).
Произвольная программа запланирована на четверг. Начало - 4:30 мск
Нам напоминают о том, что было вчера. Кого-нибудь узнаете на самом первом кадре?
Catch the most intense moments of Day 4 at #PyeongChang2018— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 14 февраля 2018 г.
다시 보고 싶은 어제의 #2018평창
🥇🥈🥉 pic.twitter.com/nJ73YysWuu
Кстати, там в твите указано, что вчерашний день был четвертым на ОИ! Кто как пишет! Мы начали олимпийский отсчет с 9 февраля, дня официального открытия Олимпиады. Некоторые - 8 февраля, когда прошли первые квалификационные соревнования. А для других Игры начались 10 февраля, когда были разыграны первые медали. Бардак, в общем, творится в этом мире))
Сегодня стартовал женский турнир по керлингу. И российская сборная сейчас как раз играет с Великобританией. Пока проигрываем - 0:3
Соревнования по горнолыжному спорту в слаломе среди женщин, запланированные на среду в рамках ОИ, перенесены на 16 февраля, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады-2018.
Перенос связан с сильным ветром.
Что там в керлинге? Счет мы размочили, но отрыв в нем стал крупнее - 1:5
Хорошая картинка. Но не очень понятно, почему чувак в красном схватился за лицо? Не иначе, как от конькобежца в сером случайно досталось
More #Olympics #Speedskate #art @ https://t.co/4j6uLsXUV0 pic.twitter.com/tp1HUSxsMS— Greig Leach (@ArtofCycling) 14 февраля 2018 г.
В керлинге уступаем в данный момент 3:6
Это, не помешало бы отметить, матч первого кругового раунда
А чем во время керлинга занимаетесь вы?
Работа на два фронта. Британская журналистка в пресс-центре следит за развитием событий в керлинге и вяжет. Больше фото👉 https://t.co/zOl8nmjBM2 pic.twitter.com/h77hrlVLix— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 14 февраля 2018 г.
К сожалению, российские керлингистки уступили британским со счетом 3:10
Кстати, перенесли соревнования и по биатлону!!!
Лидеры медального зачета
Top 5 Medal Table! 🥇🥈🥉A lot of close games and upsets! 🔥— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 14 февраля 2018 г.
Korea is joint 10th in Day 5 of #PyeongChang2018 It ain"t over till it"s over! 🌟현재의 메달 순위 TOP 5🥇🥈🥉 겉잡을수 없는 메달의 향연🇰🇷대한민국은 공동 10위🇰🇷#끝날때까지끝난게아니다 #PyeongChang2018 #PyeongChang pic.twitter.com/zK0XKHTh32
Все оказалось просто
В ОКР объяснили "ошибочный" недопуск со стороны МОК на ОИ двух атлетов из РФ https://t.co/p1Y16zf25B— Интерфакс (@interfax_news) 14 февраля 2018 г.
Немного олимпийской гифки вам
AP: RT AP_Sports: MEDAL RACE: Latest on the gold, silver and bronze results at the #Olympics https://t.co/h06oOasyEC pic.twitter.com/sqYPBWf1uE— SwarTz Mooha (@CyberAnonymous) 14 февраля 2018 г.
Поздравляем Елену Исинбаеву!
Двоеборец Эрнест Яхин стал 21-м после прыжков на лыжах с трамплина. 21-м стартует и во второй части программы - в беге на лыжах. Он это сделает через 2 минуты 16 секунд после лидера, австрийца Франца-Йозефа Рерля
Сама лыжная гонка, надо признать, стартует в 12:00 мск (если ее не перенесут)
Северокорейские болельщики не стали следовать призыву Международного олимпийского комитета (МОК), попросившего их отказаться от демонстрации на соревнованиях флага объединенной Кореи с изображением островов Лианкур, суверенитет над которыми оспаривается между Японией и Южной Кореей, сообщают в среду южнокорейские СМИ.
Первый раз подобный флаг, на котором спорные острова изображены в составе Кореи, был использован еще до официальной церемонии открытия Олимпийских игр во время тренировочного матча между объединенной женской хоккейной сборной двух Корей и командой Швеции.
Японское правительство тогда раскритиковало использование этого флага и назвало подобные действия неприемлемыми. В МОК после получения жалобы от Токио заявили, что использование этого флага нарушает установленные правила, поскольку содержит политическую подоплеку. В итоге МОК рекомендовал КНДР и Южной Корее отказаться от флага с изображением островов Лианкур. В южнокорейском МИД тогда заявили, что уважают решение МОК и изменят флаг. После этого спортсмены стали выходить уже под другой версией флага объединенной Кореи, на котором не изображены спорные острова.
Однако, по сообщениям СМИ, члены приехавшей из КНДР группы поддержки все же пренебрегли рекомендацией МОК и продолжают использовать на соревнованиях флаги с изображением островов Лианкур в составе Кореи.
Группа островов Лианкур (японское название - Такэсима, корейское название - Токто) расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией.
В тему болельщиков из Северной Кореи: очередная подборка фотографий в исполнении наших девушек:
Стартовала лыжная гонка в двоеборье
Первый гол на Играх кореянки провели в ворота потомков родоначальников хоккея
Korea's first goal #IceHockey #Olympics pic.twitter.com/xfVmAFXZzv— Nick Hankins (@nbhco) 14 февраля 2018 г.
Но матч завершился победой Канады - 4:1
На отметке 5 км (надо пробежать столько же) двоеборец Яхин уже не 21-й, а 31-й. Отставание - 2 минуты 17 с чем-то секунд
Немец Эрик Френцель стал чемпионом Игр в двоеборье
Россиянин Эрнест Яхин - 38-й
Керлингист сборной США Мэтт (не британский автогонщик Льюис, не американский лыжник Саймон) Хэмилтон
#Curling cartoons from the #Olympics featuring @MattJamilton🇺🇸 by @NewYorker cartoonist Edward Steed https://t.co/Tl7HoEUXn6 pic.twitter.com/dDkomw59W9— Sports + Culture Collective (SCC) (@sportscultureco) 14 февраля 2018 г.
Я тут стараюсь изо всех сил, пишу про двоеборье, картинки про американских керлингистов выкладываю, намекаю на то, что у них могут быть однофамильцы; даже про перенос некоторых соревнований написал. Но нет же, коллеги меня спрашивают: "А во скока хоккей?" Им, видите ли, без него скучно.
Матч Россия - Словакия начнется в 15:10 по московскому времени. Это будет игра группы В. В это же время в рамках этой же группы начнут играть (друг против друга) США и Словения.
Болеем все вместе — #РоссиявмоемСердце!— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
14 февраля мужская команда Олимпийских атлетов из России стартует на Олимпиаде матчем против сборной Словакии. Стартовое вбрасывание состоится в 15:10 мск
Прямой эфир:
📺 Россия 1
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡️ https://t.co/Be1hpw73JU pic.twitter.com/nASta4FxLv
Почему, кстати, 15:10? Так сложно было на 15:00 назначить?
С пониманием отношусь к решению организаторов
В 13:00 начались женские забеги в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 1000 м. Россиянка Ангелина Голикова пробежала в паре с канадкой Кейлин Ирвайн и победила. Но у нее на данный момент девятое время, что как-то не располагает на надежды о шансах попасть в призеры
Чемпионкой в забеге конькобежек стала Йорин тер Морс - естественно, из Голландии
Россиянка Голикова - 22-я
Отчего же не встретить? Конечно, встретим
Встречайте состав Олимпийских атлетов из России на матч против сборной Словакии. Игра начнется в 15:10 по московскому времени. Поболеем, пошумим!— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Россия 1
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/81vljNg7dt pic.twitter.com/6UTQsmRZzF
Начались попытки в заездах на санях-двойках среди мужчин. От России выступают Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев.
Считанные минуты остаются до начала матча Россия - Словакия. Для него мы завели отдельную трансляцию. Просим любить и жаловать!
Александр Денисьев/Владислав Антонов в соревнованиях на санях двойках идут на 11-м месте, Андрей Богданов/Андрей Медведев - на 19-м
А хоккеисты сборной России выигрывают у словаков уже со счетом 2:0!
Кстати, голландка Йорин тер Морс не просто выиграла конькобежный забег (1000 м), но и с олимпийским рекордом - 1:13.56. Предыдущий держался с 2002 года
Скоро у саночников начнется решающая попытка
Словакам удалось отыграться в хоккейном матче с Россией. Там ничья - 2:2.
А вот и рекордсменка-конькобежка
14FEB Speed Skating - Ladies' 1000m— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 14 февраля 2018 г.
2/14 스피드 스케이팅 – 여자 1000m
Gold🥇 ter MORS Jorien / NED🇳🇱
Silver🥈 KODAIRA Nao / JPN🇯🇵
Bronze🥉 TAKAGI Miho / JPN🇯🇵
Congratulations.🎉 축하합니다!!
김현영, 박승희 선수! 최고의 레이스였습니다🇰🇷👏👏👏 pic.twitter.com/JsKGPewOzq
Немецкая пара саночников Тобиас Вендль и Тобиас Арльд - олимпийские чемпионы! Везет им....
Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли 11-е место, Андрей Богданов и Андрей Медведев - 12-е
Молодые российские спортсмены, которые выступают на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, показывают неплохие результаты, заявил журналистам министр спорта Павел Колобков.
"Конечно, если бы была допущена вся наша команда в полном составе... Понятно, что на Олимпиаде не хватает Шипулина, Устюгова, Ана, Кулижникова. Очень приятно, что молодые ребята проявляют себя. Две вчерашних бронзовые медали наших лыжников обнадеживают. У нас есть хороший резерв к следующей Олимпиаде", - сказал министр.
"Очень приятно было видеть, как медали завоевывают Елистратов, фигуристы. Думаю, если бы в фигурном катании были бы допущены еще две наших пары, была бы возможность варьировать состав. Но что сейчас говорить в сослагательном наклонении. Ребята, которые выступают на Олимпиаде, показывают очень приличный уровень. Приятно, что есть поддержка нашей команды на трибунах, много болельщиков, нас поддерживают корейцы. Отношение спортсменов других стран - разное, но в целом отношение к нашим спортсменам и их выступлениям - позитивное", - добавил он.
В хоккейном матче Россия - Словакия завершился второй период. Счет по-прежнему равный - 2:2
Хоккеисты сборной России уже уступают Словакии - 2:3
Ну а Германия сохранила лидерство в общемедальном зачете!
На втором месте Нидерланды, на третьем - команда США
Ну а Россия - на 12-м месте!
Кстати, российские хоккеисты проиграли Словакии - 2:3. Жааааль :(
На этом мы завершаем нашу трансляцию! Встретимся завтра ранним утром. Быть может спортивные пары фигуристов порадуют нас утренним золотом?)
До свидания!!