Олимпийский онлайн. День шестой

Top 5 Medal Table! 🥇🥈🥉A lot of close games and upsets! 🔥

Korea is joint 10th in Day 5 of #PyeongChang2018 It ain"t over till it"s over! 🌟현재의 메달 순위 TOP 5🥇🥈🥉 겉잡을수 없는 메달의 향연🇰🇷대한민국은 공동 10위🇰🇷#끝날때까지끝난게아니다 #PyeongChang2018 #PyeongChang pic.twitter.com/zK0XKHTh32