Россия - Словакия. Онлайн

На Олимпиаде в Пхенчхане начинается мужской хоккейный турнир
Всем здравствуйте!
Сегодня в рамках Олимпиады-2018 стартует мужской хоккейный турнир. В 15:10 по московскому времени начнется матч между сборными России и Словакии. "Интерфакс" же ведет его текстовую трансляцию!
Российская команда сыграет с таким сочетанием игроков:
Встречайте состав Олимпийских атлетов из России на матч против сборной Словакии. Игра начнется в 15:10 по московскому времени. Поболеем, пошумим!— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Прямой эфир:
📺 Россия 1
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/81vljNg7dt pic.twitter.com/6UTQsmRZzF
Вымпел нашей команды на этих Играх выглядит так: pic.twitter.com/YcybbqtB6Q— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Эксперты считают сборную России фаворитом мужского хоккейного турнира. И сами же этого боятся. Чем именно вызван этот страх? Ответ - тут
Доминирующий цвет на форме россиян - белый. У соперника - синий
А вот и свитеры, в которых сборная России будет выходить на олимпийский лёд Пхенчхана! Изучаем и рассматриваем со всех сторон: pic.twitter.com/phyXshXJ3Z— Хоккей России (@russiahockey) 25 января 2018 г.
Матч начался! Вбрасывание нашими игроками проиграно, шайба побывала в нашей зоне, а теперь в атаке россияне
С первых секунд слышны речевки "РОССИЯ! РОССИЯ!"
Первый бросок по воротам словаков: шайба полетела выше ворот!
ГООООЛ! Сборная России вышла вперед! Ура!!!
Владислав Гавриков задержал шайбу у синей линии, оттуда и бросил - вратарь словаков поймать не смог! Мы ведем!
ГООООЛ! 1:0. Поздравляем! Вы только что посмотрели первый гол нашей команды на Олимпийских играх 2018. И послушали "Калинку". Есть ли сейчас песня лучше? Вряд ли. #РоссияВМоемСердце #ОИ2018— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
ГООООЛ! 2:0!!!!
Кирилл Капризов подставил клюшку у ворот соперника. Шайба летела на уровне примерно 70 см от поверхности и в итоге влетела в ворота с отскоком ото льда!
Гол, кстати, засчитали не сразу. Рефери задумались, а не было ли у Капризова игры "высоко поднятой клюшкой"? Но нет, нарушения не усмотрели. Ну и хорошо!
Словацкие хоккеисты перешли в активное наступление. Что, в общем-то, неудивительно: им же надо отыгрываться
Но и не сказать, что они задерживаются в нашей зоне
Чуть не закатилась шайба в ворота словаков. Но вратарь Бранислав Конрад смог прижать ее ко льду
В параллельно идущем матче США - Словения счет равен - 0:0
Я оказался неустойчив перед соблазном посмотреть на статистику по нашем матчу. Итак, россияне нанесли 7 бросков по воротам соперника. Соперник - по воротам россиян бросил 1 раз
Ой, поправили статистику. У нас уже 6 бросков!
Между тем, российская команда заработала право на игру в большинстве. В составе соперника на две минуты удален защитник Петер Черешняк
Покинула шайба зону словацкой команды. Придется начинать атаку заново
Вновь расположились наши в зоне словаков. Но ненадолго
Состоявшиеся голы россиян:
14 февраля 2018 г.
2:0 - Кирилл Капризов 🏒#РоссияВМоемСердце #ОИ2018 pic.twitter.com/5hBpfmvFHA— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
В полном составе играет сборная Словакии
В составе сборной России пополнение. В пылу борьбы на скамейку, где располагаются российские игроки, влетел словацкий хоккеист Мартин Бакош. Туда же влетел наш Андрей Зубарев. Но "гость" долго не стал здесь задерживаться и вернулся на лед. Но уже без Зубарева
Вратарь Кошечкин вступил в игру и смог отразить угрозу
А вот и гол в ворота сборной России. Петер Олвецки с правого круга для вбрасывания, отправил мяч в створ, а Кошечкину не удалось ее поймать. 2:1 - Россия ведет, но уже со скромным отрывом в счете
2:2 - Словакия отыгралась
Мартин Бакош - тот самый,что влетал на нашу скамейку, смог поразить ворота россиян. Теперь никакого преимущества в счете у нас нет
Очередная атака словаков - был опасный прострел сейчас
За несколько (9,7) секунд до окончания периода у словацкой команды удаление. Нарушитель - Михал Чайковски
Первый период завершен. Встретимся после перерыва!
Начался второй период!
В перекладину словацких ворот попала сейчас шайба!
Сборная Словакии - в полном составе!
В матче США - Словения счет открыт - 1:0. Американцы, по правде говоря, вышли вперед еще в первом периоде
Статистика по первому периоду
Наша команда активно начала матч против сборной Словакии. Так активно, что уже к пятой минуте счет был 2:0. Но в концовке периода на табло загорелась еще одна двойка — 2:2. Сейчас перерыв, есть время отдохнуть и посмотреть статистику: pic.twitter.com/9lAHHijfCW— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Дацюк мощно выстрелил в створ - словацкий вратарь щитком отразил шайбу
Пустой угол словацких ворот сейчас так и остался непораженным
Игроки сборной России усилили натиск - словно, разозлившись самих на себя
Контратака словацкой команды. Матей Паулович наносит опасный бросок.... Да неужели это гол????
Пронесло: мимо ворот пролетела шайба, но совсем рядом со штангой!!!
Ответный ход россиян: Ковальчук в упор бросал, не смог пробить вратаря он!
Мозякин бросил от синей линии - вратарь и сейчас выручает свою команду!
Эх! Слышали выражение "шайба мечется по вратарской"? Сейчас было так. И дважды - нет! - трижды казалось, что вот он, третий гол. Как-то шайба умудрилась не зайти. И в той же смене шанс у Ковальчука - но Конрад закрыл все. #РоссияВМоемСердце #ОИ2018— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Сборная США выигрывает у Словении со счетом 2:0. Мы тоже как-то вели так же
А у нас 17:10 счет. Но не по голам, а по броскам. Зато в пользу России!
Сборная Словакии устроила контратаку, но владевший шайбой игрок был оттеснен к бортику - в рамках правил, что не менее важно
Милош Бубела вывел себя на позицию для броска, попасть по воротам не смог
Удаление в составе россиян! На две минуты удален Александр Барабанов!
Чуть не поразили наши ворота словаки, рядом со штангой пролетела шайба!!!
Марсал Хашчак удален у словаков - в равных составах играют команды
Равных-то в равных, но словаки чуть не забросили вновь. В упор бросал их нападающий - выше перекладины
Еще одно удаление у россиян, мы вновь в меньшинстве. Это Максим Калинин сфолил, не дождавшись перерыва
Итак, мы вновь в меньшинстве. И если не пропустим до перерыва (надеюсь, таки не пропустим), то и третий период начнем в таком состоянии
Кошечкин отразил опасный бросок!
А вот и перерыв в игре!!!
Начался третий период!
В равных составах теперь играют команды!
Статистика по первым двум периодам
Опасные моменты у нашей команды есть, но, увы, голов-то пока нет.— Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.
Есть 20 минут в третьем периоде, чтобы это исправить. Подготовили для вас статистику, чтобы вы не скучали в перерыве, а изучали ее: pic.twitter.com/0uIjXhX5FG
Словака Лукаса Цингела решено на две минуты удалить. Мы - в большинстве
Несколько бросков нанесли россияне, броски были заблокированы. Словакия - в полном составе
Теперь удаление у россиян. На две минуты покинул лед Вячеслав Войнов
Надеюсь, не пропустим
Закрепились словацкие хоккеисты в нашей зоне, и как только я об этом написал, ошблись в передаче, в результате чего шайба покинула зону
Войнов покинул скамью штрафников и сразу же, первым касанием, чуть не поразил ворота соперника
И еще одно удаление у россиян. Иван Телегин "оштрафован". Тенденция, однако
Ничего себе! Сборная Словакии вышла вперед! 3:2!!!
Автор гола - Петер Черешняк!
Надо спасать ситуацию и этим сейчас занимался Капризов. Но не решился он завершить свой маневр броском, направляясь к воротам слева
Словак Томаш Марцинко удален на две минуты. Это можно назвать шансом для россиян
Словацкая команда подловила нашу команду и была близка к успеху. Спасибо Василию Кошечкину, он отразил ближний бросок!
Кстати, Словения отыгралась в матче с США - 2:2))))
А у нас Словакия играет в полном составе
Точнее, уже не играет. Снова удаление у Словакии. Послан на скамью штрафников Михал Чайковски
Войнов бросал из пределов зоны - не долетела шайба до ворот
Словак Патрик Лампер выходит один на один с вратарем сборной России.....
....бросок....
...ииии.....
.....отражает этот бросок Василий Кошечкин!
У Ковальчука был момент, но не смог он поразить ворота
В равных составах команды!
Тайм-аут взяли словаки
Россияне атакуют, закрепились они в словацкой сборной. Ищут моменты для броска и не находят их.
Зато находят проблемы на свою голову. Удаление у нас. Алексей Марченко на скамейке штрафников
Тайм-аут взяли россияне
Наши заменили Кошечкина на полевого игрока
Меньше минуты остается до окончания третьего периода. Зато вбрасывание в зоне словаков
Ну вот и финальная сирена. Наши проиграли 2:3
Послезавтра Россия сыграет со Словенией
На этом мы завершаем нашу трансляцию! Всего доброго, до свидания! Увидимся скоро!