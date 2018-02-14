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На Олимпиаде в Пхенчхане начинается мужской хоккейный турнир

Россия - Словакия. Онлайн
Хоккеисты олимпийской команды России
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

На Олимпиаде в Пхенчхане начинается мужской хоккейный турнир

Всем здравствуйте!

Сегодня в рамках Олимпиады-2018 стартует мужской хоккейный турнир. В 15:10 по московскому времени начнется матч между сборными России и Словакии. "Интерфакс" же ведет его текстовую трансляцию!

Российская команда сыграет с таким сочетанием игроков:

Эксперты считают сборную России фаворитом мужского хоккейного турнира. И сами же этого боятся. Чем именно вызван этот страх? Ответ - тут

Доминирующий цвет на форме россиян - белый. У соперника - синий

1'

Матч начался! Вбрасывание нашими игроками проиграно, шайба побывала в нашей зоне, а теперь в атаке россияне

1'

С первых секунд слышны речевки "РОССИЯ! РОССИЯ!"

2'

Первый бросок по воротам словаков: шайба полетела выше ворот!

3'
Гол!!!

ГООООЛ! Сборная России вышла вперед! Ура!!!

3'

Владислав Гавриков задержал шайбу у синей линии, оттуда и бросил - вратарь словаков поймать не смог! Мы ведем!

4'
Гол!!!

ГООООЛ! 2:0!!!!

4'

Кирилл Капризов подставил клюшку у ворот соперника. Шайба летела на уровне примерно 70 см от поверхности и в итоге влетела в ворота с отскоком ото льда!

4'

Гол, кстати, засчитали не сразу. Рефери задумались, а не было ли у Капризова игры "высоко поднятой клюшкой"? Но нет, нарушения не усмотрели. Ну и хорошо!

6'

Словацкие хоккеисты перешли в активное наступление. Что, в общем-то, неудивительно: им же надо отыгрываться

7'

Но и не сказать, что они задерживаются в нашей зоне

8'

Чуть не закатилась шайба в ворота словаков. Но вратарь Бранислав Конрад смог прижать ее ко льду

9'

В параллельно идущем матче США - Словения счет равен - 0:0

10'

Я оказался неустойчив перед соблазном посмотреть на статистику по нашем матчу. Итак, россияне нанесли 7 бросков по воротам соперника. Соперник - по воротам россиян бросил 1 раз

11'

Ой, поправили статистику. У нас уже 6 бросков!

11'

Между тем, российская команда заработала право на игру в большинстве. В составе соперника на две минуты удален защитник Петер Черешняк

11'

Покинула шайба зону словацкой команды. Придется начинать атаку заново

12'

Вновь расположились наши в зоне словаков. Но ненадолго

12'

Состоявшиеся голы россиян:

13'

В полном составе играет сборная Словакии

15'

В составе сборной России пополнение. В пылу борьбы на скамейку, где располагаются российские игроки, влетел словацкий хоккеист Мартин Бакош. Туда же влетел наш Андрей Зубарев. Но "гость" долго не стал здесь задерживаться и вернулся на лед. Но уже без Зубарева

16'

Вратарь Кошечкин вступил в игру и смог отразить угрозу

16'
Гол!!!

А вот и гол в ворота сборной России. Петер Олвецки с правого круга для вбрасывания, отправил мяч в створ, а Кошечкину не удалось ее поймать. 2:1 - Россия ведет, но уже со скромным отрывом в счете

17'
Гол!!!

2:2 - Словакия отыгралась

18'

Мартин Бакош - тот самый,что влетал на нашу скамейку, смог поразить ворота россиян. Теперь никакого преимущества в счете у нас нет

19'

Очередная атака словаков - был опасный прострел сейчас

20'
Удаление

За несколько (9,7) секунд до окончания периода у словацкой команды удаление. Нарушитель - Михал Чайковски

20'

Первый период завершен. Встретимся после перерыва!

21'

Начался второй период!

21'

В перекладину словацких ворот попала сейчас шайба!

22'

Сборная Словакии - в полном составе!

24'

В матче США - Словения счет открыт - 1:0. Американцы, по правде говоря, вышли вперед еще в первом периоде

25'

Статистика по первому периоду

26'

Дацюк мощно выстрелил в створ - словацкий вратарь щитком отразил шайбу

28'

Пустой угол словацких ворот сейчас так и остался непораженным

29'

Игроки сборной России усилили натиск - словно, разозлившись самих на себя

30'

Контратака словацкой команды. Матей Паулович наносит опасный бросок.... Да неужели это гол????

30'

Пронесло: мимо ворот пролетела шайба, но совсем рядом со штангой!!!

31'

Ответный ход россиян: Ковальчук в упор бросал, не смог пробить вратаря он!

32'

Мозякин бросил от синей линии - вратарь и сейчас выручает свою команду!

33'

35'

Сборная США выигрывает у Словении со счетом 2:0. Мы тоже как-то вели так же

36'

А у нас 17:10 счет. Но не по голам, а по броскам. Зато в пользу России!

37'

Сборная Словакии устроила контратаку, но владевший шайбой игрок был оттеснен к бортику - в рамках правил, что не менее важно

38'

Милош Бубела вывел себя на позицию для броска, попасть по воротам не смог

38'
Удаление

Удаление в составе россиян! На две минуты удален Александр Барабанов!

38'

Чуть не поразили наши ворота словаки, рядом со штангой пролетела шайба!!!

39'

Марсал Хашчак удален у словаков - в равных составах играют команды

39'

Равных-то в равных, но словаки чуть не забросили вновь. В упор бросал их нападающий - выше перекладины

39'
Удаление

Еще одно удаление у россиян, мы вновь в меньшинстве. Это Максим Калинин сфолил, не дождавшись перерыва

40'

Итак, мы вновь в меньшинстве. И если не пропустим до перерыва (надеюсь, таки не пропустим), то и третий период начнем в таком состоянии

40'

Кошечкин отразил опасный бросок!

40'

А вот и перерыв в игре!!!

41'

Начался третий период!

41'

В равных составах теперь играют команды!

42'

Статистика по первым двум периодам

43'
Удаление

Словака Лукаса Цингела решено на две минуты удалить. Мы - в большинстве

45'

Несколько бросков нанесли россияне, броски были заблокированы. Словакия - в полном составе

45'
Удаление

Теперь удаление у россиян. На две минуты покинул лед Вячеслав Войнов

46'

Надеюсь, не пропустим

46'

Закрепились словацкие хоккеисты в нашей зоне, и как только я об этом написал, ошблись в передаче, в результате чего шайба покинула зону

47'

Войнов покинул скамью штрафников и сразу же, первым касанием, чуть не поразил ворота соперника

48'

И еще одно удаление у россиян. Иван Телегин "оштрафован". Тенденция, однако

49'
Гол!!!

Ничего себе! Сборная Словакии вышла вперед! 3:2!!!

49'

Автор гола - Петер Черешняк!

50'

Надо спасать ситуацию и этим сейчас занимался Капризов. Но не решился он завершить свой маневр броском, направляясь к воротам слева

52'
Удаление

Словак Томаш Марцинко удален на две минуты. Это можно назвать шансом для россиян

53'

Словацкая команда подловила нашу команду и была близка к успеху. Спасибо Василию Кошечкину, он отразил ближний бросок!

54'

Кстати, Словения отыгралась в матче с США - 2:2))))

55'

А у нас Словакия играет в полном составе

55'
Удаление

Точнее, уже не играет. Снова удаление у Словакии. Послан на скамью штрафников Михал Чайковски

56'

Войнов бросал из пределов зоны - не долетела шайба до ворот

56'

Словак Патрик Лампер выходит один на один с вратарем сборной России.....

56'

....бросок....

56'

...ииии.....

56'

.....отражает этот бросок Василий Кошечкин!

57'

У Ковальчука был момент, но не смог он поразить ворота

58'

В равных составах команды!

58'

Тайм-аут взяли словаки

58'

Россияне атакуют, закрепились они в словацкой сборной. Ищут моменты для броска и не находят их.

59'
Удаление

Зато находят проблемы на свою голову. Удаление у нас. Алексей Марченко на скамейке штрафников

59'

Тайм-аут взяли россияне

60'

Наши заменили Кошечкина на полевого игрока

60'

Меньше минуты остается до окончания третьего периода. Зато вбрасывание в зоне словаков

60'

Ну вот и финальная сирена. Наши проиграли 2:3

Послезавтра Россия сыграет со Словенией

На этом мы завершаем нашу трансляцию! Всего доброго, до свидания! Увидимся скоро!

Теги: Олимпиада-2018, хоккей
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