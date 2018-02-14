Назван состав олимпийской команды России по хоккею на матч со Словакией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб олимпийской команды России по хоккею определился с ее составом на матч первого тура предварительного раунда Игр-2018 в Пхенчхане.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) ворота команды будет защищать Василий Кошечкин, запасной голкипер – Илья Сорокин.

Состав игроков по звеньям выглядит так: Гавриков - Войнов, Мозякин - Дацюк - Ковальчук; Нестеров - Марченко, Гусев - Шипачев - Капризов; Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов; Киселевич, Телегин - Андронов - Калинин, Григоренко.

Матч Россия – Словакия пройдет в среду и стартует в 15:10 мск.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.