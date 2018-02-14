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Немецкие спортсмены выиграли золото ОИ на двухместных санях

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльд завоевали золото Игр-2018 в двухместных санях.

Второе место заняли австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, третье - немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли 11-е место, Андрей Богданов и Андрей Медведев - 12-е.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018, санный спорт
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