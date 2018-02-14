Российские хоккеисты проиграли Словакии в матче Олимпиады

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты олимпийской команды России потерпели поражение от соперников из сборной Словакии.

Встреча, прошедшая в рамках первого тура предварительного раунда, завершилась со счетом 3:2 в пользу словацкой команды.

Россияне вели с разницей в две шайбы, но еще в первом периоде позволили сопернику отыграться.

В первом периоде в составе россиян голами отметились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Незадолго до перерыва сборной Словакии удалось уйти от поражения, в ее составе отличились Петер Олвецки и Мартин Бакош.

Во втором периоде счет не изменился, а в середине третьего, воспользовавшись численным преимуществом, Словакия повела в счете. Автор гола – Петер Черешняк.

Попытки россиян отыграться к успеху не привели. Неудаче поспособствовал и тот факт, что на исходе периода команда вновь оказалась в меньшинстве.

Следующий матч сборная России проведет 16 февраля против Словении, которая в среду победила команду США со счетом 3:2. Динамика счета развивалась аналогично: словенцы проигрывали в две шайбы, но смогли добиться выигрышного счета.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.