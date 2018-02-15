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Норвежец Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на ОИ

Россияне Бабиков и Елисеев заняли 16-е и 28-е места соответственно

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Бе завоевал "золото" зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, выиграв индивидуальную гонку (20 км).

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Дистанцию он преодолел за 48 минут 3,8 секунды, совершив два промаха.

Вторым стал словенец Яков Фак, проигравший норвежцу 5,5 секунды. Третий результат - у австрийца Доминика Ландертингера, который проиграл первому месту 14,2 секунды. Серебряный и бронзовый призеры отстрелялись без промахов.

16-м стал россиянин Антон Бабиков, с одним промахом уступивший победителю 2 минуты 4,2 секунды. 28-е время - у его соотечественника Матвея Елисеева. На его счету три промаха, а отставание от первого места составило 3 минуты 3,3 секунды.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018, биатлон
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