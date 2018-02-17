Девять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2018 в субботу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день зимних Игр-2018 в Пхенчхане запланирован розыгрыш девяти комплектов наград.

В настоящее время идет произвольная программа фигуристов в мужском одиночном катании, где Россию представят Михаил Коляда и Дмитрий Алиев.

На 6:00 мск запланирован старт горнолыжниц в супер-гиганте, российские спортсменки в этой дисциплине не представлены.

В 7:56 планируется начать финальный турнир фристайлисток в слоупстайле. На участие в предварительных соревнованиях из россиянок заявлены Лана Прусакова, Анастасия Таталина.

В 12:30, как указано в официальном расписании, начинается женская лыжная эстафета. Состав олимпийской команды России: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская.

В 14:15 должна начаться женская гонка биатлонисток с общего старта. Здесь за российскую команду выступит Татьяна Акимова.

В 14:20 и 15:45 пройдут третья и четвертая попытки в заездах скелетонисток, после чего станут известны обладательницы наград. Среди претенденток на них россиянок нет.

Два комплекта наград будет разыграно в шорт-треке – на дистанциях 1500 с (женщины) и 1000 м.

Расчетное время начала финального забега на 1500 м – 16:09. Борьбу за выход в финал, начиная с предварительных стартов, от России поведут Екатерина Ефременкова (предварительный забег с ее участием запланирован на 13:08) и Софья Просвирнова (13:20).

Расчетное время финала мужского забега на 1000 м – 16:24. В 13:50 – четвертьфинальный забег с участием россиянина Семена Елистратова.

В 16:30 – решающие попытки в мужских прыжках на лыжах с большого трамплина. В 14:15 – прыжки за право попасть в финальную стадию. Среди россиян – Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Евгений Климов, Денис Корнилов.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.